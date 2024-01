ESTRENO: "Dile al Amor" de Charanga Latina (El Lynka) y Joseito CG

En un emocionante encuentro de talentos, Charanga Latina y Joseito CG, una voz destacada de la Charanga Habanera, presentan su más reciente colaboración: "Dile al Amor".

El tema, producido por Plus Media Inc, nos lleva por un viaje de emociones intensas a través de una historia de desamor y resiliencia. El videoclip, cargado de imágenes poderosas y un ritmo contagioso, promete ser un éxito en las listas y un favorito entre los seguidores de ambos artistas.

Joseito CG, reconocido por su contribución en la composición de varios éxitos de la Charanga Habanera, emerge como el compositor de este tema, aportando su toque único y su profundo entendimiento del género.

La producción de "Dile al Amor" estuvo en las hábiles manos de Lachy Álvarez y YoungBeat, quienes infundieron en la canción una sonoridad fresca y contemporánea, manteniendo al mismo tiempo el sello distintivo de la música cubana.

El videoclip del tema contó con la dirección de un experimentado realizador cubano, Diego Corona, quien ha estado detrás de audiovisuales para otros artistas de la isla como Yomil y El Micha.

Charanga Latina, que promete un 2024 lleno de nueva música y emocionantes colaboraciones, marca con "Dile al Amor" el comienzo de una serie de proyectos que seguramente cautivarán a sus seguidores.

¿Están listos para dar sus mejores pasillos de baile? Aquí los dejamos con la letra de la canción:

Dile al Amor

Dile al amor

Dile al amor, que a mí no me moleste

Dile por favor, que ya no quiero verte

Dile al amor, que ha sido mi mayor desgracia

Dile que muchas gracias, por tanto dolor

Dile que se le agradece, pero conmigo que se ahorre esos estreses

Que ya no estoy pa’ llanto no me apetece

Dile que eh fallado unas cuantas veces

Y ya no me parece

Que siga siendo un hijo del maltrato

Sin fumar solo me arrebato

Ya me quedo grande el zapato

Que a mí me puso la vida

Dile que ya no aguanto una despedida más

Que ya me esta gustando esta soledad

Tu dile na ma

Dile al amor, que a mí no me moleste

Dile por favor, que ya no quiero verte

Dile al amor, que ha sido mi mayor desgracia

Dile que muchas gracias por tanto dolor

Dile al amor

Dile al amor

Dile al amor, que ha sido mi mayor desgracia

Dile que muchas gracias, por tanto dolor

Por eso mira mira mira

Que por ahí hay una pila de plumas

firmando autógrafos sin conciencia

Oye chamacos dejen la velocidad que se me está acabando la paciencia

Hay Pluma soy yo

conmigo el lápiz se partió

Ya me lo dijo mi libreta

que ustedes son más agua que domino

Dile al amor

Dile al amor

Dile al amor, que ha sido mi mayor desgracia

Dile que muchas gracias, por tanto dolor

Por eso mira

Por eso mira

El amor tuyo contamina

Todo el mundo con la mano al aire

Todo el mundo con la mano arriba

Dile al amor

Dile al amor

Dile al amor, que ha sido mi mayor desgracia

Dile que muchas gracias, por tanto dolor

Dice mira mira

Mira mira mira

El lynka Lachy Álvarez con Joseito CG charanga

Que Tú te acuerdas de nosotros

Que Tú te acuerdas de mi

Se unieron las charangas

tú sabes las que mandan

La latina y la habanera

Hay Jomby tú sabes que te cogió la banda