La Dura conquista a sus seguidores con fotos de su "nuevo peinado favorito"

Como la it girl que es, La Dura volvió a ganarse los elogios con varias fotos en las que mostró su nuevo peinado favorito.

Un favorecedor recogido y moño bajo, que deja ver la belleza y lozanía de su rostro, y un coqueto rizo sobre la frente, forman la nueva forma de llevar el cabello que encanta a la influencer y modelo cubana y que, a juzgar por los comentarios que le dejaron, sus seguidores también consideran que es un acierto.

En las imágenes, que al momento de esta nota ya sumaban más de 80 mil likes entre los dos post y cientos de comentarios, la pareja de Jacob Forever luce un espectacular vestido amarillo que resalta sus sensuales curvas.

"El peinado perfecto para el vestido perfecto", añadió en un segundo post donde presumió de su estilismo.

"Siempre elegante"; "Diosa amé tu peinado, el outfit"; "Amé ese color"; "No estoy soportando, disfruto tanto cuando te ves tan iconic"; "Qué elegante y fina! Love this look! Hermosa"; "Demasiado hermosa siempre"; "Muy linda, todo te queda genial"; "Cuando tu piensas que ya lo vistes todo de ella, sale y te deja con la boca abierta, no deja de sorprender, por cuanta belleza, la más dura de las duras"; "El que de amarillo se viste de su belleza confía"; "La elegancia definida en una palabra, tan bella", se lee entre los muchos piropos que se ganó con las fotos.

Con toda la actitud y sin dejar de cuidar su imagen y su cuerpo comenzaron tanto La Dura como Jacob Forever este 2024 y, precisamente, entrenando en el gimnasio se dejaron ver recién comenzado el año.