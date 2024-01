Día de Reyes en Cuba: “Mi salario no me alcanza para eso”

El Día de Reyes Magos se celebra cada 6 de enero en varios países del mundo. En Cuba, aunque la tradición de este festejo no es extendida, muchos aprovechan la oportunidad para traer la ilusión a los niños, sobre todo con juguetes de regalo. Aunque, este año, algunos cubanos al ser cuestionados sobre los obsequios de este día, destaparon las penurias económicas que atraviesa la isla.

"Yo tengo un hijo de nueve meses al que le compraría confituras y para otro de siete años le compraría un carro", dijo una madre cubana al portal digital Cubanet, que salió a las calles cubanas a averiguar sobre esta fecha entre los cubanos.

"¿En cuánto me sale? Mi salario no me da para eso", señaló la mujer, quien añadió que un juguete se puede encontrar en 2,000 o 3,000 pesos, precios que ponen a debatir a los padres cubanos entre elegir comprar un juguete o comida para sus hijos.

Muchos de los entrevistados cuestionaron cuanto ha cambiado esta celebración a lo largo de los años en Cuba.

“Un día muy lindo, por lo menos yo lo viví, muy bonito y mucha fantasía que ahora no existe”, declaró una cubana.

“Desde pequeña la pasé muy bien. Yo tuve una niñez y una infancia muy linda, muy linda, pero en este tiempo los niños no tienen niñez. No saben lo que es un juguete.. no saben lo que es una confitura, no saben nada”, argumentó otra mujer en tono escéptico.

Lo cierto es que el encarecimiento de la vida en la isla, debido a la galopante inflación que afecta al país, pone en una disyuntiva a los padres cubanos, que en ocasiones, no tienen ni para comprar un paquete de galletas a sus hijos, debido al elevado precio de estos productos.

“Antes sí había tremendo entusiasmo y eso. Ya todo ha mermado”, manifestó otro cubano.

Uno de los entrevistados dijo que muchos de los que desechan juguetes pudieran pensar en donarlos para niños de escasos recursos. Una iniciativa que parece valiosa en un contexto de abundante escasez, y en el que la infancia no tiene acceso a muchos recursos.