Irela Bravo se queda en Estados Unidos: "Estoy aquí por problemas de supervivencia"

Irela Bravo admitió en declaraciones al influencer Alexander Otaola que se queda a vivir en Miami por mejorar la calidad de vida de su familia en la isla, algo que definió como "supervivencia.

"Para mí esto ha sido una decisión muy difícil de tomar”, dijo la actriz, quien precisó que en Cuba queda su madre, de 94 años, quien la impulsó a tomar la decisión.

“Ya es tiempo de que cambies el ciclo de tu vida. Ojalá que tú dures mucho como yo, pero mija, lo que te queda por vivir, vívelo”, cuenta Irela que le dijo su mamá.

“A mí a Cuba no me ata nada material porque a mí nadie me ha dado nada allí y lo digo con mucho orgullo”, aseveró la artista, quien relató que ella en pleno Período Especial estuvo como cuatro o cinco años sin techo en el portal y en la sala de su casa, en el barrio de Santos Suárez, en el habanero municipio Diez de Octubre.

Cuenta que desesperada pidió ayuda en el PCC municipal y que nada resultó de esa gestión. Abrumada por la necesidad de resolver el problema habitacional, vendió el carro que tenía y su hermano le mandó dinero de España, que le sirvió para hacer la placa de toda la casa.

“Todo lo que yo he logrado en Cuba ha sido por mi sacrificio con mi trabajo, con mi propio esfuerzo”, afirmó la actriz, quien subrayó que decidió quedarse en Miami para que a su familia no le falte de nada.

“Yo estoy aquí por un problema de supervivencia”, acotó.

“Es la desesperanza. Cuando una persona no tiene esperanza no vive, no puede fructificar”, contestó Irela Bravo al ser interrogada por Otaola acerca de lo que supone que una mujer como su mamá, que había sido “revolucionaria”, le dijera que se quedara en Estados Unidos.

Irela Bravo esta en Estados Unidos cuando las protestas del 11J y dice que le dio "dolor" lo que pasó.

"Yo estaba en EEUU y no me sentí bien. Me dio dolor ver a esos jóvenes y la violencia con la que se procedió [...] Solo salieron a manifestarse, no a matar a nadie", indicó.

En diciembre fue noticia que Irela Bravo se encontraba de visita en Miami. En entrevista inicial concedida a Ian Padrón confesó que pasaría una larga temporada en Estados Unidos, aunque en ese momento con admitió que era para quedarse..

La actriz participará en el humorístico "La Habana en Hialeah" en el que desempeñará su popular personaje de "Chachita", el mismo que hacía en el popular programa de la Televisión Cubana "Vivir del Cuento". En ese nuevo proyecto Irela Bravo volverá a compartir escenario con Omar Franco, quien interpretaba el personaje de "Ruperto", su eterno enamorado en el citado programa humorístico cubano.