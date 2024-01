Familia da el último adiós a una joven cubana fallecida en trágico accidente de tránsito en EE.UU.

La familia de Liannet Russiel Urgellés, una joven cubana de apenas 25 años que falleció en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado 31 de diciembre en Lincolnton, en Carolina del Norte, le dio el último adiós y agradeció el apoyo recibido desde el día de la tragedia.

"La familia Russiel-Urgellés da el mayor agradecimiento por la ayuda brindada en este doloroso proceso de la pérdida de nuestra hija Liannet Russiel Urgellés. Gracias a las familias, amistades, conocidos, a la Iglesia Ebenezer, a los hermanos de esta iglesia, personas anónimas, a los trabajadores de la compañía Amerikooler", escribió este domingo en Facebook Ovil Russiel, padre de la joven fallecida.

"También agradecemos todas las llamadas y mensajes recibidos por tantas personas en apoyo a nuestro dolor, aquellos que nos acompañaron en las horas del funeral y del sepelio, los que estaban lejos físicamente pero muy cerca en el alma de nuestra hija. Solo nos queda dar gracias a Dios nuestro Señor por tener a cada uno de ustedes en nuestras vidas", concluyó.

Captura de Facebook/Ovil Russiel

Previo al sepelio, una petición de ayuda económica en la plataforma de recaudación GoFundMe alcanzó los 8,574 dólares.

Captura de GoFundMe

Los restos mortales de la joven fueron velados el 5 de enero en Miami.

Captura de Facebook/Yarisney Russiel

Según las autoridades, el 31 de diciembre la joven cubana conducía un Honda Civic 2018 que por razones que se desconocen circulaba en sentido contrario en la Ruta Estadounidense 321 norte.

El vehículo chocó de frente con un Toyota RAV4 2018 en el carril derecho en dirección norte, según precisó la prensa local.

La Patrulla de Caminos de Carolina del Norte reportó que los hechos ocurrieron en la US 321 cerca de Bethel Church Road, en Lincoln. El fatal choque se produjo alrededor de las 2:20 a.m. del domingo 31 de diciembre.

Lugar del trágico accidente (Google Maps)

Russiel Urgelles fue trasladada a un hospital, pero falleció en el Atrium Lincoln.

La conductora del Toyota RAV4, Vanessa Ramos-Zúñiga, de 21 años, sufrió lesiones no mortales en el choque. En su caso el personal médico la trasladó rápidamente al CaroMont Regional Medical Center.

Las primeras investigaciones policiales descartaron la intoxicación como factor desencadenante del accidente. Ambas conductoras llevaban puestos sus cinturones de seguridad en el momento del choque.

En consecuencia, no se presentaron cargos contra ninguna de las partes involucradas en el trágico siniestro, que interrumpió el tráfico durante dos horas mientras las autoridades llevaban a cabo una investigación en el lugar.

En redes sociales, la familia de la joven cubana fallecida se ha mostrado consternada por la tragedia.

“Mi muñeca, mi hermana pequeña, la bebé como dijera mi padre, te nos adelantaste, te fuiste sin saber el dolor que tenemos lo que estamos sufriendo por tu partida, no sabía yo que tantas personas te querían”, escribió Yarisney Russiel, hermana de la joven fallecida.

Captura de Facebook/Yarisney Russiel

“Tantos amigos que sufren hoy tu ausencia, tus primos al ver como guardaba una foto de cada uno de ellos, el saber cómo ayudabas a otros, sin importar siempre ese corazón dadivoso. No sabía que los besos y abrazos que te di iban a ser los últimos. Te apreté con fuerzas no quería te fueras, hoy no tenemos consuelo, pero sabemos que Dios te tiene en un mejor lugar, descansa en paz mi bella te amaré siempre”, finalizó.

Hasta el cierre de esta nota no han trascendido otros detalles sobre las circunstancias del trágico accidente.

En los últimos años ya son varios los jóvenes cubanos que han fallecido en accidentes de tránsito en diferentes ciudades estadounidenses.