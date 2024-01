Cubana pide ayuda para recuperar a su perro pastor alemán perdido

Perro pastor alemán desaparecido Foto © Facebook Laura Merkis Roque Rodríguez

La cubana Laura Merkis Roque Rodríguez pidió ayuda en las redes sociales para encontrar a su perro pastor alemán desaparecido en Guantánamo, desde el 5 de enero.

El animal es dócil y cariñoso. En un descuido de los dueños, el perro abrió la puerta, salió a la calle y una persona que pasaba por allí se lo llevó. Laura está desesperada porque la mascota es como un hijo para ella.

"Les pido de corazón que me ayuden a encontrar a mi perro. No se trata de un perro que necesito para cuidar un patio o la casa, no se trata de un animal cualquiera, no es porque quiera recuperarlo porque es un pastor y representa dinero, nada de eso es lo que me importa. Dios sabe que hablo de amor. Perdí dos hijos, ambos amante de los animales, mi perro, mi malcriado, vivía en el amor, quizás por eso lograron llevárselo porque no lo enseñé a ser agresivo", dijo Laura en su perfil de Facebook.

El manto de este perro está muy bien cuidado. El animal se alimentaba bien y era mimado en su hogar. Sus dueños quieren desesperadamente que vuelva y están ofreciendo una recompensa por él.

"Muchas veces lo miro y veo los ojos de mi hijo en sus ojos. No estoy loca, el amor que mi perro me da es muy lindo. El que se lo llevó, no se llevó un simple perro, se llevó mi compañero, el que me alegra el alma, por favor compartan esta publicación para ver si alguien con un poco de humanidad lo ve y me lo trae", comentó Laura.

La recompensa inicial de esta familia a quien les devuelva su perro era de 50 dólares. El teléfono de contacto que han dejado en sus redes sociales es: 53070775.

Este domingo Laura ofreció una actualización sobre este caso. Explicó que aún no tiene a su perro en casa.

"Pido a quien lo tenga que me lo devuelva. La información que nos dieron en Martí y el 8 Norte fue que un hombre flaco se lo llevó en una bicicleta. Quien sea, por favor, te doy 15 000 pesos. No tienes que explicarme nada, ni te voy a preguntar, sólo toca a la puerta. Ese perro es mi familia, no lo maltrates, no te vas arrepentir, tráemelo", dijo.