El Taiger le deja los puntos claros a Mawell: "Te voy a educar mi santo"

La guerra del género urbano en las redes continúa y esta vez fue El Taiger quien le dejó algunos puntos claros a Mawell.

Todo comenzó con un comentario del intérprete de “La Historia” a una publicación de Mawell en Instagram que al parecer este último malinterpretó.

“Que no se te apague la lucecita”, decían las palabras de El Taiger y según él lo que quería decir es: “Ponte pa´ tu trabajo si ya tuviste la bendición de tener una canción con largo alcance ponte pa´ tú trabajo”.

“Hablando de electricidad y opinando de mí cuando conmigo tú nunca fuiste de corazón me engañaste miles de veces diciendo que sí grabarías conmigo y jamás fue así, por eso tu opinión no me importa shui”, fue la reacción de Mawell en una de stories.

En su directa, El Taiger además de aclarar el significado de su comentario añadió: “Tú lo tomaste a mal, me saliste en quinta a mí y le saliste en quinta a las demás personas. Tú crees que las veces que te has parado delante de mí a decirme cuándo vamos a grabar, con el brillo que tú me miras a mí cuando me tienes delante, tú crees que es para que tú, sabiendo cómo soy yo de carácter, lo que represento para tu país, te pongas así con el corazón de este género. Eso está muy mal”.

“Mi mamá decía educa a niños para que no tengas que castigar hombres. Te voy a educar mi santo (…) Si yo me entero que tú no escribiste esa canción, te lo voy a dejar ahí”, advirtió El Taiger.

El reguetonero se encargó de recordarle a Mawell que antes que él hubo muchos que consolidaron el género urbano en Cuba.

Este semana arrancó con Mawell exigiendo a los cantantes e influencers que “salgan de arriba de él” y con la polémica de este con El Kende de Cayo Hueso y Dany Ome.