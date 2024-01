Entrevista exclusiva con Yarelis Lugo: "Mujeres, somos valiosas, fuertes e independientes"

Desde el epicentro de una polémica historia amorosa que capturó la atención de la comunidad cubana, Yarelis Lugo irrumpe en el panorama del espectáculo con la promesa de deleitar a sus seguidores en un nuevo terreno: la música.

En medio de un triángulo amoroso que puso de manifiesto no solo las pasiones humanas, sino también la grave problemática que subyace en la violencia de género, Yarelis busca ahora redefinir su trayectoria pública.

En una entrevista exclusiva para CiberCuba Entretenimiento, esta joven de Artemisa nos revela los entresijos de su decisión de pasar de viral a vocal y nos anuncia una inminente colaboración artística que promete sacudir el escenario musical cubano.

Entrevista:

Hola, soy Yarelis Lugo, y hoy estoy en exclusiva para CiberCuba Entretenimiento.

¿De dónde eres y cuándo naciste?

Nací el 22 de marzo de 1991 en el municipio de Artemisa, provincia Artemisa, Cuba.

¿Cómo eres en la vida real?

En la vida real, soy una mujer muy hogareña, casera y sociable. Aunque disfruto compartir con amigos, prefiero la paz y tranquilidad de mi casa.

¿Cómo te cambió la vida tu relación con Lázaro?

Mi relación con Lázaro marcó una etapa nueva en mi vida. Fue un cambio completo, especialmente después de la ruptura. Cambió mi forma de pensar y actuar. Adquirí madurez y experiencia, una nueva forma de ver la vida. Me cambió mucho.

¿Cómo llevas la fama y ser una de las cubanas del momento en las redes sociales?

La fama la llevo bastante bien. A veces me pregunto, y la gente me pregunta cómo logré hacerme tan viral, pero aún estoy asimilándolo. Lo llevo bien, sí, muy bien.

Cuéntanos de tus nuevos planes profesionales.

Espero seguir cantando, trabajar en este mundo y hacer cosas nuevas y diferentes. Seguir avanzando en este nuevo mundo que se ha creado para mí.

¿Cómo esperas que el público reciba tus nuevos proyectos?

Lógicamente, espero que me reciban bien, que me acepten con mis virtudes y defectos, y que todo fluya bien con mi público y mi gente.

Cuéntanos algo secreto que te gustaría que supieran tus seguidores y que no se haya dicho antes.

A veces, soy literalmente una niña malcriada que le gusta que la mimen y la sobreprotejan, especialmente cuando estoy con mi pareja. Me comporto como una niña en casi todos los sentidos.

Algún consejo a las mujeres.

Mujeres, somos valiosas, fuertes e independientes. No tenemos que vivir atadas a un hombre para ser quienes somos. Ningún hombre nos da ese estatus que podemos lograr solas. No se dejen mangonear ni apabullar por ningún hombre. Solas podemos, y el hombre que te hace sufrir no merece tu amor. No se aten a ningún hombre. Solas podemos.

Una dedicatoria a los seguidores de CiberCuba.

A los seguidores de CiberCuba, sigan esta plataforma. Denme buenos consejos. Muchos besos y bendiciones en este nuevo año. Que sea maravillosamente bueno en todos los sentidos, con mucha prosperidad y paz en sus vidas. A todos, para adelante, que esto viene bueno.