Yarelis denuncia agresión de Lázaro y busca reconciliación con su esposo Raciel

La cubana Yarelis Lugo denunció este viernes a Lázaro Pérez por maltrato físico, iniciándose un nuevo capítulo en esta tormentosa relación de pareja que tanta polémica ha provocado en las redes sociales.

Lugo publicó un video en YouTube donde mostró las huellas del maltrato en diferentes partes de su cuerpo, aclarando que por esta, y otras razones, decidió terminar la relación con Pérez. Al mismo tiempo, anunció que está reconquistando a su esposo Raciel.

La joven contó que, aunque aparentemente estaba bien con su ex pareja, en una reciente discusión él “se cerró y me dio”.

En el video, la mujer mostró los moretones que tiene en el brazo izquierdo, en ambos lados de la cara, en la pierna derecha, y explicó que también tiene uno en la cabeza, aclarando que fue producto de un golpe “cerca del oído”.

A pesar de todo, Yarelis aclaró que Lázaro “no es violento ni quiero hablar mal de él”, al tiempo que puntualizó que “tiene sus virtudes y sus defectos”.

“Lo que no puedo permitir que cada vez que vayamos a discutir él me toque, me dé”, dijo esta mujer y añadió: “No hay necesidad de eso”.

Yarelis decidió no perdonar a Lázaro porque, según su experiencia, no cambiará. Mencionó que en otras ocasiones ya había dejado pasar algunos empujones y bofetones.

Además, dirigiéndose a las mujeres, les recomendó que en este tipo de caso es mejor no perdonar a los hombres.

“Todo el mundo sabe que a Lázaro yo lo quiero”, pero insistió en que decidió dejarlo por lo que sucedió el viernes último.

“No le doy otra oportunidad porque me da miedo”, recalcó, aunque no es la primera vez que ambos se reconcilian, tal y como sucedió en marzo pasado.

En un giro sorpresivo de los eventos, Yarelis dijo que el segundo objetivo del video era informar que está intentando que su esposo Raciel vuelva a perdonarla una vez más.

Porque “después de muchos años de matrimonio surgen lazos maravillosos de amistad, compañerismo y comprensión”, puntualizó.

“Se me hace el duro, pero ojalá, porque él nunca me ha tocado ni ha hablado mal de mí en ningún lado”, dijo esta joven quien en marzo último celebró lograr un trío con Lázaro y con Raciel, su esposo legal, y Lázaro.

Yarelis enfatizó que está tratando de reconquistar a su esposo con “sus dotes y con su salsa” porque “él es muy buen hombre y yo se la he hecho pasar muy mal”.

Como era de esperar, habitual entre personas tan mediáticas, la mujer cerró el video con una invitación: “Síganme para más contenido”, sugerente mensaje que podría indicar que a esta historia aún le faltan más capítulos.