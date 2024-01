Mawell anima a hacer reels con su próximo tema "Mujeres": "Aceptaré todas sus colaboraciones"

"Mujeres", el primer lanzamiento por año nuevo de Mawell, verá la luz este viernes 12 de enero.

Y poco antes del estreno del sencillo, cuyo videoclip fue grabado en Lima, Perú, el joven reguetonero animó a sus seguidores a enviarle reels con el audio de la canción.

"Hagan sus reels usando el audio, aceptaré todas las colaboraciones. Día 12 rompemos con esta", dijo hace unas horas a través de su cuenta en Instagram.

"Eso va a ser candela en la pista"; "Muchas bendiciones mi brother. Este otra placa q se va mundial"; "Yo creo que está va a superar La Triple M"; "Lo más duro de Cuba hermano deja que hablen lo que hablen ,recuerda no que dijo el Taiger hace muchos años ... cuando todos me tiran a mi es xq yo soy el mejor", "Mientras más lo critican, más saca las canciones dura. Duro"; "Cuando hay talento como el tuyo ,no c coge lucha con las crápulas envidiosas", le comentaron algunos.

El pasado 24 de diciembre, Mawell sorprendió con un adelanto de este sencillo, que está a unas horas de ver la luz, dedicado "a las mujeres de Cuba y el mundo" y del que dijo en su momento que sería su "canción de año nuevo".

Poco después, dio un adelanto del videoclip, filmado durante su gira por Perú, y desveló que sería este 12 de enero que lanzaría su primer tema del año.