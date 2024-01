Yordenis Ugás dedica un hermoso mensaje a su amigo Aroldis Chapman

El boxeador Yordenis Ugás ha vuelto a dejar constancia del profundo afecto que lo une a su compatriota y amigo, el también deportista Aroldis Chapman. Facebook/Yordenis Ugás

"No tengo la suerte de tener hermanos de sangre. El misil es un hermano que me regaló la vida. Siempre agradecido. Dios Patria Vida Libertad", escribió Ugás en Facebook este jueves junto a dos hermosas fotos junto al pelotero cubano.

Captura de Facebook/Yordenis Ugás

En noviembre, el pugilista ya expresó su admiración y respeto por Chapman, luego de que el lanzador cubano se coronara en la Serie Mundial de las Grandes Ligas con su equipo, los Rangers de Texas.



“Has sido más que un amigo, un hermano, apoyando e inspirando siempre, y este cuadro es una muestra de esto”, escribió en esa oportunidad refiriéndose a un retrato suyo que Chapman tiene en la sala de su casa, junto con otras leyendas del deporte cubano.

Yordenis Ugás también reveló que Chapman le hizo una promesa hace cinco años, cuando se enfrentó al estadounidense Porter en una pelea muy cerrada que perdió por decisión dividida.

“Hace cinco años, en mi lucha contra Porter, me dijiste ‘si ganas te pongo tu cuadro en la sala’, no gané y me dijiste: ‘no ganaste para los jueces, pero para mí sí’ y hace unos años mi cuadro está allí en la sala de tu casa junto con todas esas leyendas”, agregó el peleador.

En varias ocasiones el boxeador ha elogiado la trayectoria de Chapman, a quien ha llegado a calificar como “uno de los mejores deportistas cubanos de la historia”.

En octubre del pasado año, tras ser derrotado por el estadounidense Mario Barrios en su pelea por el título interino de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Yordenis al explicar la variada carga de símbolos que portaba en el short con que combatió, detalló que uno de los homenajes en su vestuario era a su amigo pelotero.

"La mayoría de peleadores peleamos con mensajes significativos en nuestro short. El mío como siempre tenía el 54 el número de mi amigo y hermano Aroldis Chapman que lo llevo siempre conmigo por todo lo que el significa para mí", explicó el púgil al inicio de una publicación en sus redes sociales en la que detalló el simbolismo de su vestuario.

Añadió que llevaba escrito "Milagros", el nombre de su madre en la parte de atrás del short, así como el símbolo del autismo en respeto y apoyo a todos las familias y niños autistas, incluido su hijo. También indicó que llevaba el nombre de 14 presos políticos de las protesta del 11J que le enviaron apoyo y aliento para su pelea.