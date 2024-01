Presentador Abel Álvarez regresa a Cuba tras muerte de su padre: "Descansa muy en paz"

El locutor y presentador de televisión cubano Abel Álvarez volvió a Cuba por un motivo muy triste: la muerte inesperada de su padre.

El popular comunicador, quien hace años reside en Estados Unidos, viajó hacia Nueva Paz, municipio de Mayabeque, al enterarse de la noticia.

"En estos días me tocó hacer el viaje que no quería. Se me fue mi papá, de pronto y sin esperarlo", escribió en su perfil de Facebook junto a una entrañable foto con su anciano papá.

Captura de Facebook / Abel Álvarez

"Gracias por los años y los consejos. Descansa, muy en paz, te lo mereces", añadió.

Más de mil personas han dejado sus mensajes de condolencias en la publicación.

"¡Qué noticia tan difícil! Lo siento mucho, querido Abel. Un abrazo", escribió el actor Héctor Noas.

"Un abrazo, buen amigo, lo siento mucho, en paz descanse tu papi", le deseó la periodista y presentadora del Canal Habana Sandra Hernández.

"QEPD, lo siento mucho, un abrazo", dijo por su parte la locutora Marisela Alfonso Madrigal.

En diciembre pasado, Abel viajó a España, donde se reencontró con su colega Joaquín Mulén; ambos comieron juntos en un restaurante de Madrid.

"Siempre es un placer el reencuentro con mi colega Joaquín Mulén en España. Aun viviendo en continentes diferentes se mantiene intacto el respeto mutuo y el recuerdo de nuestras vivencias en la radio y televisión cubanas", escribió en su cuenta de Instagram.

El presentador visitó Cuba en agosto pasado, donde coincidió con su amiga Tahimí Alvariño.

En esas vacaciones disfrutó de las playas de Varadero y viajó hasta el Santuario El Cobre en Santiago de Cuba, y percibió el cariño con el que el público cubano todavía lo recuerda.

Sin embargo, también pudo ver la situación actual que atraviesa el país. "Viví la crisis de los 90, pero esto no se le parece", dijo en esa oportunidad.

Algo que le llamó mucho la atención al antiguo anfitrión del programa Mediodía en TV fue el "agotamiento real, desde lo económico hasta lo espiritual" evidente entre los cubanos; el cansancio que notó "no solo en los que me rodean", sino que "es general".

"Me da mucha pena que la gente la siga pasando mal", confesó.