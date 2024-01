Asesinan a discapacitado cubano durante robo violento en Ciego de Ávila

Armelio Fernández Delgado Foto © Facebook/MirleyCrego

Al discapacitado cubano Armelio Fernández Delgado, más conocido por el Gago, no solo le robaron sus pertenencias el pasado 9 de enero en la provincia de Ciego de Ávila, sino que también fue asesinado en el propio acto, según refieren publicaciones de familiares y amigos.

La víctima estaba postrado en una silla de ruedas y se dedicaba a la elaboración de prótesis dentales.

“Desde anoche perdimos a un gran hombre… que siempre fue padre, hermano, hijo, esposo y amigo. Porque siempre estaba riéndose y dejaba por donde pasara (el) corazón lleno de amor”, escribió en Facebook la internauta Mirley Crego.

Facebook/Mirley Crego

Al parecer Armelio era un hombre jovial. Según el cubano Niover Licea, “su última publicación en Facebook fue el 1ro de enero (de) 2024 preguntando quién le podía vender una silla de ruedas con gomas de aire. Al parecer era un hombre alegre, bromeó en la publicación diciendo ‘ojo con el precio que no es motorina’”.

Según la propia fuente uno de los implicados en el robo y asesinato de Armelio fue atrapado en el municipio de Venezuela, mientras intentaba vender algunos de los objetos sustraídos de manera ilegal.

Facebook/Saúl Manuel

Otra usuaria de Facebook, identificada como AlexJeny JenyAlex, mostró su consternación ante la muerte del que al parecer era su tío.

“El dolor y la impotencia que siento en estos momentos son incalculables, le arrancaron la vida a un ser indefenso, impedido de la forma más cruel posible, asesinos”, sentención al tiempo que pidió que “solo espero que el culpable o los culpables de ese crimen tan horrible paguen bien caro y de una forma muy dolorosa”.

Facebook/AlexJeny JenyAlex

Por su parte, la internauta identificada como Yanisley Gómez Jaquinet expresó que haberse quedado sin palabras al enterarse de la lamentable noticia.

“Me he quedado sin palabras cuando hace unas horas me dieron está triste noticia que asesinaron a este maravilloso hombre, que lo conocí hace poco, pero bastó para que me ayudara con su excelente trabajo y dedicación”, expresó.

Facebook/Yanisley Gómez Jaquinet

En fechas recientes, otro cubano fue asesinado en La Habana para robarle sus dientes de oro y sus anillos, según reportes en redes sociales.

La víctima, identificada como José Benítez Godínez, era natural de Santiago de Cuba pero desde hace tiempo vivía en San Francisco de Paula, localidad perteneciente al municipio habanero de San Miguel del Padrón. Era padre de dos niñas.

La brutalidad del crimen habría sido tal que incluso le cortaron los dedos para quitarle los anillos.

Sus muertes se suman a las que semanalmente suceden en un país sumido en una creciente ola de violencia que ha dejado sin vida a jóvenes, padres y madres de familia y ancianos, ya sea para robarles o por problemas, entre los que influyen el consumo de drogas y la pobreza creciente de la sociedad cubana.