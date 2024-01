Madre cubana queda en la calle con tres niños, uno de ellos con enfermedad grave

Una madre cubana con tres hijos pequeños, uno de ellos con una enfermedad grave, se quedó sin un lugar donde vivir y al verse en la calle acudió al humorista Limay Blanco, quien lleva a cabo un proyecto para ayudar a personas vulnerables y sin recursos.

La mujer, llamada Giselle, explicó que ella tiene su dirección en el municipio Marianao, pero que ya no vive allí pues hace siete meses, al morir su madre, se deprimió mucho y se fue un tiempo para la casa del abuelo paterno de los niños en Güines, Mayabeque. Al regresar, ya no había nada porque su hermano "se enfermó y acabó con todo".

La única solución que encontró entonces fue volver a la casa de su suegro, donde permaneció con los niños, dos hembras y un varón, hasta el 6 de enero, que este les dijo que se fueran porque ya no podían seguir allí.

"Mi niña ya no está yendo a la escuela y estoy en la calle con mis tres hijos", dijo llorosa.

La mujer detalló que el niño no se alimenta por la boca, tiene hecha una gastrectomía y se alimenta por sonda, está desnutrido y pesa solo 15 libras. Está pendiente a una operación de esófago, pero los médicos le dicen que no hay insumos para operarlo.

Teóricamente, ella debe licuarle la comida y dársela con una jeringuilla, pero como no tiene batidora lo que hace es aplastarla y darle al pequeño el caldo.

Acerca de su esposo, aclaró que no están separados y que él "nos ayuda".

También precisó que no tenía problemas con su suegro, pero que en esa casa viven más familiares y no todo el mundo está dispuesto a hacerse cargo de una situación como la de ella.

"Estoy desesperada", recalcó.

Giselle dijo que la noche anterior durmió con los niños en casa de una amiga, pero que ahora no sabe dónde pernoctará.

Tras escuchar su relato, Limay Blanco pidió a sus seguidores y amigos que lo llamaran y le dieran una solución, porque tiene otros casos de familias sin hogar y aún no les ha podido resolver una vivienda.

Mientras, la familia del humorista se ocupó de prepararle comida para que la madre y los niños almorzaran y su niña les buscó juguetes y un cuaderno de caligrafía a las pequeñas.

Finalmente, el comediante incluyó el caso dentro de los prioritarios que está tratando de resolver, según una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se compartió fotos de varias familias con problemas.

"No voy a subir ni atender más casos hasta que no termine con estos. Por cuál empezar, no sé, porque cada uno necesita prioridad", comentó.

A comienzos de enero, Limay entregó dos casas a madres con niños pequeños que vivían en una casucha en pésimas condiciones en La Habana.

Esas fueron las viviendas 30 y 31, de un total de 100 que él se ha propuesto entregar a familias necesitadas a través de su Ministerio Cristo cambia Vidas.