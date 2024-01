Cubana subasta su pelo en redes sociales

Una cubana decidió subastar su pelo y lo anunció a través de redes sociales, compartiendo fotos de la larga melena que se llevará el mejor postor este lunes 15 de enero.

“Vendo mi pelo, que me lo voy a cortar el día 15. Acepto propuestas y escojo al que mejor me pague. Ya rechacé una propuesta de 40 mil pesos, porque vale mucho más”, dijo en Facebook la usuaria identificada como Yirian Domínguez.

Captura de pantalla Facebook / Revolico Banes Obelisco

Su publicación, aparecida en el grupo de Facebook ‘Revolico Banes Obelisco’, fue comentada por varios usuarios que aconsejaron a la mujer que pusiera en valor su mercancía

“Pide 80 mil; los vale”; “Valóralo, porque todo está bien caro y una peluquera te pone 10 extensiones y te cobra 100 USD”, le aconsejaron dos usuarias. “Pide lo que te dé la gana; el pelo es tuyo y bastante dinero que piden por cualquier cosa… las extensiones de pelo natural son bien caras, así que no lo regales tampoco”, recomendó una tercera.

Al parecer, hubo muchos interesados en la oferta de Domínguez. En otra publicación, la mujer aseguró que había sido contactada por muchas personas interesadas en su larga melena de pelo negro, que le llega más abajo de las caderas.

Captura de pantalla Facebook / Revolico Banes Obelisco

“Desde el primer día fueron varias las apuestas. Actualmente dos personas me dan 65 mil pesos y otros tres 60 mil, veremos quién se lo lleva. No insistan, el día 15 les digo quién se lo lleva”, dijo la autora agradeciendo a todos los que se interesaron y comentaron su publicación.

Domínguez insistió en el trabajo que le ha supuesto durante años cuidar de su cabellera, y relacionó ese esmero con el valor de su mercancía. “Grande ha sido mi esfuerzo en todos estos años para darle una atención esmerada”, indicó la mujer, asegurando que el comprador podrá comprobar el estado de la cabellera.

Las melenas suelen venderse para extensiones de pelo natural, que son las más caras de todas. Con la crisis de los últimos tiempos, en Cuba se han dado casos de mujeres que lo han tenido que vender para poder comprar alimentos u otros productos para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.

A finales de julio, la madre cubana Leidy González anunció que vendería su pelo para poder comprar la mochila, el merendero y los zapatos que sus hijos necesitaban para iniciar el curso escolar.

“Trabajo como una mula y nada, no me da, pues cuando pienso reunir para eso se me acaba el arroz o el pollo o el componente divino. Necesito me digan cómo se puede vender, más o menos lo tengo por la cintura y tengo bastante”, comentó esta madre en una publicación del popular grupo de Facebook ‘Madres Cubanas en Cuba y por el Mundo’, donde pidió orientación sobre las formas de vender su pelo.

A mediados de mayo, otra madre cubana vendió su pelo para poder comprar comida a sus hijos. La mujer, cuyo nombre no fue revelado, vivía en condiciones precarias con sus tres hijos y recurrió a esta opción como último recurso para adquirir dinero y comprar alimentos a precios excesivos.

Un mes antes, una madre cubana generaba conmoción en el grupo de Facebook ‘Cambio de todo’ tras ofrecer una coleta de su pelo a cambio de ropa de niña de siete meses en adelante, o por culeros y toallitas húmedas.

La joven, identificada en la citada red social como Kamila Valdés, precisó en el apartado comentarios de su publicación que el pelo ofrecido para vender o cambiar por artículos de bebé era suyo y compartió fotos de su coleta.