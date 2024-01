Artista cubano protesta por demora en salida de equipajes en Aeropuerto de La Habana

El artista cubano Carlos Torres Cairo protestó por la demora de más de tres horas que tuvo que sufrir en el Aeropuerto José Martí de La Habana, mientras esperaba la salida de su equipaje.

“Me pregunto: Con este maravilloso sistema de entrega de maletas, ¿cómo van a manejar ese turismo que desean y esperan?”, dijo este lunes el fotógrafo en una publicación de sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Carlos Torres Cairo

En su denuncia, Torres Cairo precisó que estuvo esperando “3 horas y 10 minutos desde la llegada de mi vuelo hasta que salí del aeropuerto”. Según calculó, el tiempo de espera por su equipaje equivale al “30% del tiempo de vuelo Madrid-Habana”.

“Las maletas salían por la estera a una velocidad entre 3 a 5 maletas por minuto, cronometrado por mí. En ocasiones estaba totalmente parada la cinta durante minutos, sin salir una maleta”, indicó.

Indignado, el fotógrafo consideró el servicio como una “falta de respeto” y denunció que no se trata de una situación puntual, sino de la tónica habitual en dicha terminal aérea. “Se repite en cada viaje que hago, de trabajo o no; y no ha cambiado mucho en 30 años que llevo entrando por ese aeropuerto”.

“Por supuesto nadie en su sano juicio se atreve a protestar a quien después te debe dar el visto bueno para que salgas de ese aeropuerto (los nacionales de a pie, por supuesto)”, añadió resignado el veterano pasajero.

Por último, el coautor junto al escritor Leonardo Padura del libro La Habana nuestra de cada día se dirigió a las autoridades del régimen cubano, a quienes llamó “resolvedores”.

“Recuerden resolvedores, esa es la primera cara de nuestro país”, concluyó Torres Cairo, dejando el balón en la cancha contraria y quedando a la espera de que “alguien nos conteste algo coherente”.