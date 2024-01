Humor: Servicio de urgencias en USA vs. en Cuba, según Laura Treto

Muchas risas y no poca reflexión provoca el último sketch de Laura Treto sobre cómo funcionan las urgencias médicas en Estados Unidos y en Cuba.

Echando mano de sus grandes dotes histriónicas y capacidad para desdoblarse, la popular actriz cubana recreó en unos pocos minutos la realidad que enfrentan los enfermos cuando llegan a un servicio de urgencias en Estados Unidos, frente a lo que ocurre en su Cuba natal.

Papeleo y consentimientos previos a cualquier procedimiento y luego la 'sorpresita' de la factura, por un lado, frente a las carencias, tratos de favores, precariedad en la isla quedan plasmados en el corto vídeo que desató las reacciones de sus seguidores.

"No sé si reírme o llorar, cual de los dos casos peor. Dios"; "Ay no este video está pasado de bueno"; "Qué manera de reírme. Buenísimo"; "Mejor actuación imposible triste y cruda realidad; Hay que reírse para no llorar"; "Jajaja ay dios mío, da mucha risa pero a la vez tristeza la parte de Cuba, en fin no hay papel de na' muy bueno"; "Wow qué manera de hacer la realidad humor"; "Siempre hay que andar con la merienda debajo del brazo por si acaso"; "Como me he reído"; "El techo del hospital en Cuba"; "El cubano siempre haciendo chiste de nuestras desgracias. Así mismo es. Muy triste todo"; "El mejor, casi me orino de la risa", se lee entre las reacciones que provocó.

"La triste realidad, un aplauso para esos médicos que todavía siguen a pesar de toda la falta de recurso"; "Los médicos cubanos merecen una medalla por cada día en urgencias", no dejaron de reconocer otros.