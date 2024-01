Pollito Tropical regresa a casa después de una semana en el hospital: "Estoy vivo de milagro"

Pollito Tropical está de regreso en casa luego de pasar una semana ingresado en el hospital a causa de un shock séptico.

En su Instagram el youtuber cubano compartió con sus seguidores algunos detalles de este duro momento en el que peligró su vida.

“No hay nada más rico que regresar a tu casa y poder disfrutar de tu hogar después de una semana en el hospital. Para las personas que no saben qué fue lo que me dio, entre varias cosas, una de ellas fue un shock séptico de 7.6, si no sabes qué es eso búscalo, pregúntale a algún familiar o alguien que sea doctor”, dijo Pollito Tropical en un video que subió a sus stories.

Captura Instagram / Pollito Tropical

“Estoy vivo de milagro, literal, yo decía jugando me voy del parque pero estoy vivo de milagro, mi cuerpo se estaba muriendo y yo ni siquiera lo sabía, y menos mal que pude ir al médico a tiempo, porque imagínense, me desmayé 4 veces, una detrás de otra, en menos de una hora”, relató el influencer.

Una de sus seguidoras comentó en las redes “niño que demacrado estás”, y Pollito Tropical, que en otro momento hubiera reaccionado de malas maneras, optó por decir que es normal después de lo sucedido.

Captura Instagram / Pollito Tropical

“Es la verdad, ahora mismo estoy demacrado, es la realidad, un pájaro que está demacrado porque estuvo una semana en un hospital, internado, estuve a punto de morirme, pero no importa amor, yo me recupero”, aseguró.

La pasada semana el youtuber compartió una foto desde el hospital que causó mucha preocupación entre sus followers.