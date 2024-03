Pollito Tropical celebra 2 años de matrimonio con Mario Bouza

El youtuber e influencer cubano Randy Álvarez, mejor conocido como Pollito Tropical, está celebrando su segundo aniversario de bodas junto a su pareja, el también cubano Mario Humberto Bouza.

Para conmemorar el gran día en el que se dieron el sí quiero, el matrimonio ha recordado su boda con imágenes del gran día que han estado compartiendo en las historias de sus perfiles de Instagram.

"Dos años de haber tomado la mejor decisión de mi vida", comentó el esposo de Pollito Tropical en una de las publicaciones que hizo en su cuenta de la mencionada red social.

Pollito Tropical y Mario Bouza sellaron su amor el sábado 12 de marzo de 2022 con un gran fiesta que tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, y a la que acudieron tanto amigos como familiares de ambos.

El influencer y el agente inmobiliario se comprometieron el 19 de junio de 2021, en una emotiva pedida de mano que luego compartieron con todos sus seguidores.

Ambos estaban junto a los padres de Pollito Tropical en un yate, mirando al mar, cuando al sonido de una romántica canción Mario se arrodilló y enseñó el anillo de compromiso pidiendo así matrimonio al influencer.

"Cuando me voy a tirar una foto con mis papás, de repente sale mi novio con esto. No tengo palabras para escribir pero a la vez tengo mucho que decir y este momento tengo que compartirlo con ustedes porque como siempre digo, sin ustedes no soy nadie", contó en su día Pollito Tropical cuando publicó el precioso momento.