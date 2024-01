Persisten las denuncias de robos en Autopista Nacional de Cuba

Ante la inseguridad creciente en las autopistas y carreteras de Cuba, choferes y viajeros persisten en denunciar la violenta y peligrosa situación.

Nuevamente la Autopista Nacional de Cuba vuelve a estar en el foco de los denunciantes, que este martes expusieron en redes sociales un rosario de testimonios que dan cuenta de la gravedad del asunto.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Ojo, mucho cuidado en la Autopista Nacional, del km 183 al 205. Están robando. Se suben en los carros sin parar”, alertó este domingo un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Su publicación recibió varios comentarios de otros cubanos que afirmaron haber vivido situaciones parecidas o haber sido víctimas de los asaltantes.

Captura de pantalla comentario Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“A mí me robó el famoso Peugeot 301 blanco en el tramo del km 80 al 92. En mi caso fueron dos carros, el 301 estaba a un lado de la vía y cuando yo pasé me siguió. Junto a un 405 gris, que también yo había adelantado, se me acercaron con las luces apagadas y se me montaron en el tráiler”, relató un usuario.

Acorde a su relato, los asaltantes actúan con una estrategia. “El 301 me encandiló por el espejo, por eso el otro carro sin luces no lo ves cuando se acerca, y se te montan. Cuando me di cuenta en el km 96, di la vuelta, y en los kms del 90 al 92 estaban esos dos carros recogiendo mi mercancía. Intenté perseguir al 301 blanco pero fue por gusto”, añadió el usuario, subrayando la “profesionalidad” de los ladrones.

Captura de pantalla comentario Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Igual sucede del km 92 hasta el 104. También están robando y se suben a la velocidad que vayas, no les importa nada”, señaló otro internauta.

Algunos usuarios pusieron en dudas estos testimonios y se cuestionaron cómo era posible que el atraco se realizara estando los vehículos en movimiento. “Ellos le ponen una goma a la defensa del carro y se te pegan. Eso es un rollo con esos ninjas”, explicó una de las presuntas víctimas.

Captura de pantalla comentario Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Ellos le ponen una goma a la defensa de los carros y se te pegan con las luces apagadas. Los que se suben tiene patineta en la espalda puesta, por si surge cualquier inconveniente con el chófer. A mí hermano un día se le trataron de subir; lo que en la carga iba un socio sentado y no se dieron cuenta por el paraván que tiene puesto. Cuando el socio se dio cuenta, le tiró un planazo, el tipo se metió debajo del chasis del tráiler y se soltó. Ellos son suicidas”, contó otro internauta.

“A mí se me montaron, me rajaron la lona y me robaron entre el km 50 y el 104. Se montaron, se bajaron, y nunca me di cuenta. Y mira que siempre de noche yo vivo mirando para atrás por los espejos”, indicó otro.

“El sábado en la noche quisieron asaltar a un amigo mío en el puente que está antes de llegar a Guanajay. Tres hombres le alumbraron al carro. Él, pensando que era la policía, aflojó; y cuando miro bien, aceleró. Se le tiraron arriba; por suerte pudo escapar”, apuntó otro internauta.

Las denuncias de atracos a vehículos particulares, o de transporte de personas y mercancías, vienen apareciendo con una frecuencia mayor en las redes sociales, donde los conductores previenen de las diferentes estrategias utilizadas por los asaltadores.

Días atrás, usuarios cubanos alertaron de una nueva estrategia que están usando los delincuentes en Holguín para asaltar a conductores de motos y autos.

"Mira a lo que se están dedicando, a poner palos en el medio de la carretera, eso fue anoche a la 1:00 am atrás de la plaquita. Cuidémonos que esto está en candela", advirtió Pedro Domínguez, taxista privado de Holguín, compartiendo en su publicación una foto tomada de noche, en la que se veía una calle con palos tirados y atravesados de un lado a otro.

En diciembre, un cubano que viajaba en una moto eléctrica con su mujer y su niño de cuatro años de edad, sufrió un asalto en plena carretera de Cabaiguán y quedó con graves heridas en la cabeza.