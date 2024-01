Joven con cáncer pide ayuda: “Sí tengo cura, pero no aquí en Cuba”

Una joven cubana enferma de cáncer pidió ayuda en las redes pues en Cuba no existen recursos para tratar su condición.

Idania Ramírez, de 33 años, enferma de un linfoma no Hodgkin afirma que la única manera de salvarse es en EE. UU, pues en Cuba no existe la tecnología para tratarla u operarla.

“Llevo muchos meses batallando y confiando en Dios, hoy después de recibir dos líneas de tratamientos diferentes con los pocos medicamentos que quedan en el país, como todos saben, ya se agotaron los recursos en el hospital para combatir este linfoma no Hodgkin de células grandes B, algo complicado, los médicos me acaban de confirmar que hay pruebas que no se admiten aquí, incluyendo operación, por los bajos recursos”, relató esta cubana.

Ramírez, ingresada en Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria y poder salvar su vida.

“Alzó mi voz, y la de mi familia pidiendo ayuda, sí tengo cura, pero no aquí en Cuba, mi esposo está allá y solo hace dos meses que recibió la residencia, pues no hallamos la forma más fácil y rápida para poder llegarme allá ya que los recursos no son favorables”, explicó.

Facebook / Idania Ramírez

Esta cubana está desesperada, pero seguirá luchando, y no pierde las esperanzas de salvar su vida, pese a su agresiva enfermedad.

“Estamos locos, solo tengo 33 años y quiero vivir. Si alguien puede ayudarme, por favor compartir para que llegue a algún corazón que pueda darme solución, todavía no me doy por vencida y lucharé hasta el final”, dijo

“Estamos haciendo todo lo posible, pero saben que la situación del país no puede. Mi enfermedad es de los dos tipos de linfomas el más agresivo, por ende me siento que estoy en manos de Dios, por favor compartir en algún grupo mi #55865934, soy Idania y somos del pueblo Bahía Honda”, concluyó.

Pedidos de ayuda de cubanos enfermos de cáncer son cada vez más frecuentes en las redes sociales.

En septiembre pasado, Una madre cubana ha lanzado un grito desesperado por su hija, quien tiene cáncer de mama con metástasis ósea y hepática y no está recibiendo ningún tratamiento.

Gina Sao envió un mensaje a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Marcos Rubio para que le tramiten una visa humanitaria a su hija, Yenisley Perdomo, para atenderse en Estados Unidos.

A finales de agosto, una doctora cubana que padece cáncer de mama pidió ayuda en las redes sociales, porque en el hospital donde se atiende le dijeron que no hay más tratamiento para ella en el país.