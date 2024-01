Asesinan a cubano para robarle la moto en La Habana

Walter Mulgado Foto © Walter Mulgado / Facebook

Un cubano de 51 años, padre y abuelo, fue asesinado para robarle la moto en La Habana.

Walter Mulgado, residente en la localidad de Calabazar, municipio Boyeros, murió el pasado sábado 13 de enero, según denunció en Facebook su hijastra, Claudia Estrada, quien reclama justicia.

"Esto es una publicación de tristeza y mucho dolor. Hasta cuándo vamos a seguir así, hasta cuándo habrá que darle la noticia a una madre de que su hijo ha sido víctima de un homicidio, a una esposa desesperada en su casa llamándole el día entero y no saber nada de él, que su esposo ha sido encontrado asesinado, a sus hijas que su padre ya no volverá a verlas. Cómo decirles a sus nietas de seis años que su papi ya no está entre nosotros", lamentó.

Captura de Facebook / Claudia Estrada

"El sábado 13 de enero sufrimos todo eso, el dolor más grande que pueda sentir. Un ser humano mi padrastro, pero más que eso, mi padre fue asesinado brutalmente, todo para quitarle su moto eléctrica, un pedazo de plástico como quien dice", agregó.

Walter Mulgado fue asesinado en el poblado de El Rocío. Hasta el momento, no se ha precisado si los delincuentes lograron su objetivo y se llevaron la moto.

Un residente en la zona reveló al reportero Yosmany Mayeta Labrada que era un negociante, que "lo mismo vendía puercas para reproducción hasta equipos electrodomésticos".

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

"Nuestra familia pide justicia, que encuentren a los que le arrebataron la vida a ese gran ser humano, a ese excelente hombre", pidió Claudia Estrada.

"Cuando aquí empiecen a cambiar las leyes y empiecen a castigar bien a los que cometen esos crímenes matarlos y torturarlos, es verdad que no nos lo van a devolver, pero para que sufran todo lo q hacen, y sientan todo el dolor que sienten a los que ellos matan sin pensar en sus familias y sin pensar en nadie. Es increíble que no tengan escrúpulos para quitarle la vida a alguien de esa manera, no hay derecho, no lo hay", agregó.