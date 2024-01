Emotivo: Llegan las primeras ayudas para Fernando, el talentoso pianista de Guanabacoa

Fernando, un hombre con discapacidad mental y residente en el habanero municipio de Guanabacoa, que esta semana dejó impactados a miles de cubanos por su asombroso talento al piano, se emocionó hasta las lágrimas este jueves al recibir las primeras ayudas tras darse a conocer que vivía en malas condiciones.

El exboxeador Lino Tomasen, conocido con el sobrenombre "Hombre de Hierro Cubano", se acercó hasta al lugar de residencia de Fernando y en presencia de los vecinos le entregó dinero, ropa, zapatos y hasta algunos tabacos para fumar, esta última una afición que tiene el singular cubano.

Cuando Tomansen se bajó del vehículo y le explicó que le llevaba ayuda, Fernando se quedó en silencio y no pudo reprimir lágrimas de la emoción.

"¿Te puedo decir una cosa?, yo no soy un ser humano, yo soy un marciano...", fue lo primero que dijo Fernando entre lágrimas y en medio de las expresiones de alegría de sus vecinos por los obsequios.

Acto seguido el hombre se quejó de personas que le han negado hasta un vaso de agua o tocar un piano... momento que aprovechó El Hombre de Hierro para hacer pública la petición de un piano, un piano que al parecer tendrá en su poder Fernando este mismo viernes.

"Yo quiero tocar en un lugar para complacer peticiones", dijo visiblemente emocionado tanto por los regalos como por la promesa de que pronto le llegará el regalo más deseado.

Mientras tanto, en redes continúan saliendo a la luz nuevas ejecuciones al piano de este cubano que -aunque conocido por los residentes en Guanabacoa- en pocos días se ha ganado el cariño y la admiración de otros miles a lo largo y ancho del país.

"Cuando yo toco el piano, yo no pienso. El día que yo piense el piano, yo no lo toco. Yo lo hago porque me gusta", dijo Fernando en recientes declaraciones recogidas por la monja que lo dio a conocer.

"Yo soy un ser humano que busca que la gente se limpie el alma de los problemas. Cuando alguien me ve tocar el piano, le entran ganas de vivir 10 años más", añadió.

La ayuda para Fernando

Los frentes abiertos de ayuda para Fernando son varios. La internauta Lisandra Martín también lanzó una petición para ayudarlo.