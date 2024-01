Jóvenes cubanos sacan cuchillos y machetes para bailar canción de Chocolate

Jóvenes, adolescentes y hasta niños cubanos han compartido videos en los que aparecen con cuchillos y machetes para bailar al ritmo de la última canción de Chocolate MC.

En medio de la ola de delitos que sacuden al país, con reportes diarios de asesinatos, robos y asaltos, el reguetonero sacó una canción que claramente incita a la violencia.

Seguidores del cantante se han grabado con armas blancas y en actitud agresiva, videos que él mismo ha subido a su cuenta de Instagram para presumir de ellos.

Lo más preocupante es que muchos tienen muy poca edad, incluso niños.

También hay chicas.

Y hasta una madre con su hijo adolescente.

En el tema, Chocolate arremete contra todos aquel que no sea "repa" y enumera con orgullo todas las armas que según él tienen los "repas", que van desde cuchillos hasta pistolas makarov.

"Los repas están en el bonche con una chaveta, andan con 3 pa 8 makarov CZ, y con un astra en la boca. Quítate antes que te corte la jeta", dice el texto.

No es de extrañar que un joven salga con una escopeta de perle.

Al parecer, según el estribillo, la canción se llama Abakuá namá. "Abakuá de verdad, de los que se hicieron sin arrodillarse", dice. Los Abakuá son una sociedad secreta masculina de origen africano que muchos asocian con la delincuencia, algo que sus miembros han negado.

"Aquí no queremos mikis disfrazados de repas, es pa' la acera to' el que no tenga chaveta", corean tres adolescentes mientras sacan sus cuchillos y los muestran con gesto desafiante.

"Me cortaron la jeta, le metí dos tanketas y la mano por el culo completa"; "Métele a cualquiera, a partir de ahora voy a abusar del resto", o "Es pa' la acera to' el que no tenga chaveta", son otras frases del tema.