Cubanos donan un piano a Fernando, el talentoso músico de Guanabacoa

Cubanos en redes sociales se movilizaron este viernes para regalar un piano a Fernando, un hombre de Guanabacoa con discapacidad mental que esta semana impresionó a miles de personas por su asombroso talento al piano.

El influencer conocido en Facebook como Memesterio dijo a través de su canal que gracias a varias personas en pocas horas lograron conseguir un piano en una casa de El Cotorro.

Asimismo pidió ayuda para encontrar un camión que trasladara el instrumento hasta la residencia de Fernando en Guanabacoa.

El propio beneficiado se subió al camión para buscar el piano, y deleitó a las personas que se lo donaron con su música.

Esta semana el hombre, ahora conocido como El Príncipe del Piano en Cuba, sorprendió a miles de internautas al mostrar su increíble talento como pianista al interpretar varios temas, incluidos el Ave María.

Los videos fueron publicados por Sor Ariagna Brito Rodríguez, quien destacó el don de Fernando y su contribución a la comunidad, al ofrecer un concierto para los abuelos de Guanabacoa.

"Cuando yo toco el piano yo no pienso, el día que piense frente a un piano no lo toco. Yo lo hago porque me gusta, porque es una virtud tocar", afirmó en declaraciones a la religiosa.

"Yo no soy un talento, soy alguien que busca que las personas se limpien el alma de los problemas. Cuando alguien me oye tocar el piano siente ganas de vivir 10 años más", expresó.

El exboxeador Lino Tomasen, conocido con el sobrenombre "Hombre de Hierro Cubano", se acercó hasta al lugar de residencia de Fernando y en presencia de los vecinos le entregó en horas de la mañana dinero, ropa, zapatos y hasta algunos tabacos para fumar.

Emocionado hasta las lágrimas por este gesto afirmó "Yo quiero tocar en un lugar para complacer peticiones". En ese momento le prometieron que pronto le regalarían un piano, pero ni los organizadores de la iniciativa sospecharon que el instrumento aparecería en pocas horas.