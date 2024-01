Hermanas de Ibeyi viajan a Cuba para reencontrarse con sus raíces

Las gemelas franco-cubanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, integrantes del dúo Ibeyi, viajaron a Cuba para reencontrarse con sus raíces y dejaron constancia de sus experiencias en redes sociales.

El singular dúo cubano de música experimental integrado por las hijas del legendario percusionista cubano Miguel "Angá" Díaz aprovecharon para visitar una escuela de música, cruzar la Bahía en la lanchita de Regla, pasearse por el Malecón en un almendrón, visitar Varadero y adentrarse en el mar que custodia Yemayá.

Un post de su cuenta de Instagram reunió todas estas aventuras en la Isla, sin que las hermanas comentasen una palabra sobre su viaje, solo dos corazones en la publicación.

En los Latin Grammy 2022, las hermanas gemelas fueron nominadas en las categorías Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Video Musical Versión Corta, por su colaboración con el rapero puertorriqueño Residente en This is not America.

En abril de ese año, Naomi Díaz y Lisa-Kaindé aparecieron en la revista Vogue luciendo diseños de una colección de atuendos de noche que buscan trascender la idea de lo “formal”.

En mayo de 2017, las hermanas compraron una casa muy cerca del mar en La Habana. "Cuba representa a nuestro padre. Y adquirir esta casa significa algo: estamos comprometidas con el país", dijeron en una entrevista publicada en The Fader.

"Aquí, todo el mundo se conoce. La Habana es como un pueblo ", expresó Naomi. "Se puede decir lo que quiera sobre Cuba, pero la gente aquí es increíble”.

En la entrevista, las hermanas se refirieron a la nueva casa como una "inversión" y dejaron claro su interés financiero en una Habana que, por entonces, se modernizaba lentamente. "Mis mejores amigos aquí son muy pobres. Sabemos cómo es y estamos con el pueblo”, aclaró Naomi.

Cercana a la treintena, ambas jóvenes nacieron y fueron criadas en París pero viajaban a la Isla regularmente para visitar a sus familiares. Ibeyi, que significa gemelos en yoruba, ha triunfado en escenarios de Europa y Estados Unidos.