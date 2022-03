Residente estrena "This is not America" junto a las cubanas de Ibeyi

El rapero René Pérez Joglar -más conocido como Residente- estrenó este viernes “This is not America”, una canción que aborda de forma crítica la historia del continente americano y para la que se hizo acompañar de las gemelas franco-cubanas “Ibeyi” en la percusión y en los coros.

"Desde hoy la palabra América va a empezar a significar lo que se supone que signifique. Vamos a devolverle el nombre a nuestro continente”, escribió Residente en sus redes sociales.

“Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa’ que te recuerdes, si quieres, mi machete te muerde. Gracias @residente This is not America is out now!”, escribieron las cubanas Naomi Díaz y Lisa-Kaindé en Instagram.

El fragmento en cuestión es el pegadizo estribillo de un impactante tema que mezcla de forma simbólica la historia del continente americano, atravesada por la violencia paramilitar, las dictaduras, la violencia, la emigración y los exilios.

“La nueva trova cantando en plena dictadura”, canta Residente en un tema lleno de guiños históricos, y en el que recuerda una y otra vez que "América no es solo USA" y tira en todo momento de orgullo precolombino.

“América no es solo EE. UU., papá, esto se extiende desde Tierra del Fuego hasta Canadá”, aclara Residente; y de hecho no falta una corrección al rapero estadounidense Childish Gambino, al que le dice: “Gambino, mi hermano, esto sí es América” en referencia al tema de 2018, "This is America", que retrata la violencia policial contra los negros en EE.UU.

El imponente videoclip estrenado por Residente -dirigido por el director francés Gregory Ohrel y no apto para personas muy sensibles- recrea varios momentos clave de la historia de América Latina: desde el desmembramiento del caudillo indígena Tupac Amaru al asesinato de Víctor Jara en un estadio, pasando por el asesinato de 43 estudiantes en México o la recreación de las protestas en varios países del continente en los últimos años.

En pocas horas, seguidores del artista han desgranado en Twitter las numerosas referencias visuales e históricas que recoge el potente videoclip. Entre ellos la activista puertorriqueña Lolita Lebron, la violencia policial en las favelas previo a la Copa del Mundo de 2014, Bolsonaro comiéndose un filete y limpiándose la boca con la bandera de Brasil (como crítica de la deforestación del Amazonas para pastoreo de ganado) y otras muchas.

Entre las escenas más impactantes, la de una madre dando el pecho a su hijo a través de la valla que separa EE.UU. de México.

“Residente es un genio, primero nos atrapa con el morbo de la 'tiraera' y luego nos mete una canción con mensaje social. Astuta manera de educar y crear conciencia”, sentenció un internauta en YouTube en referencia a la reciente polémica del rapero con el reguetonero J. Balvin.

La revista Rolling Stone dice que Residente "canaliza su ira hacia la violencia y la arrogancia representada por la palabra 'América'" y que "es un rechazo abrasador y acalorado del imperialismo estadounidense".

"Y aunque puede parecer un shock para los no iniciados, 'This Is Not America' ​​es una mirada a las desigualdades que tantas personas han estado luchando durante décadas", añade la prestigiosa revista musical.

"This is Not America" comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a "no separarse y crear una evolución para la unidad", concluyó el comunicado de la compañía Sony Music.

La canción es el primer sencillo oficial de Residente en más de un año y medio y llega poco después de que el artista diera mucho que hablar tras publicar una dura "tiraera" contra el colombiano J Balvin, al que llamó "cobarde" y "racista".

