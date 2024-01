Médicos condenados en Bayamo habían salvado la vida a uno de los doctores que los acusó

Un nuevo dato acaba de salir a la luz pública tras varios días de repercusiones por las condenas recibidas por los cinco médicos en Bayamo, sentenciados por el régimen por supuesta negligencia en el caso de un joven motorista que falleció tras un accidente. Uno de los médicos que firmó el informe de investigación fue salvado por los condenados de una pancreatitis aguda.

Según María Julia Ojeda Ojeda, Doctora en Cirugía General del Hospital General Docente Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en Granma, el doctor Dumar Rosales fue uno de los responsables en la condena recibida por William Pérez Ramírez, Yoandra Quesada Labrada, Rafael José Sánchez Vázquez, Henrry Rosales Pompa Rafael y el cirujano Ristian Solano.

“Dr. Dumar, esos cirujanos que usted puso en el banquillo de los acusados, son miembros del equipo que le salvó la vida de una pancreatitis aguda grave. Si no lo recuerda, mírese el abdomen”, escribió la galeno en su perfil de Facebook, desde donde ha recibido el apoyo de las personas que han comentado la publicación.

Facebook/María Julia Ojeda Ojeda

“Esa cicatriz en su abdomen doctor Dumar, será como ascuas de fuego en su cabeza como dice la palabra de Dios, por la infame injusticia que cometió y lo poco profesional que se comportó, el Señor lo perdone si cree que puede ser perdonado”, dijo una internauta en el apartado comentarios.

Además la mujer se preguntó “¿cómo tuvo el valor de pasar por encima a los principios éticos y profesionales, por complacer a personas que un día usted mismo descubrirá, no valían la pena?”.

Facebook/María Julia Ojeda Ojeda

Otra persona señaló que “hace dos días pensaba en eso mismo profe María Julia, en esos días en que Dumar se debatía entre la vida y la muerte por una pancreatitis aguda y como todo un gremio estuvo pendiente de su recuperación”.

Facebook/María Julia Ojeda Ojeda

También, la radióloga Katia Ramírez, tía de uno de los condenados, quien se ha mantenido activa denunciando en Facebook este caso, acusó a través de una extensa publicación en su perfil a los miembros de la comisión investigadora de los sucesos de no haber hecho una investigación correcta.

La profesional explicó que al terminar de leer un documento enviado por la Fiscalía encontró que su sobrino, William Pérez Ramírez, era “culpable porque no cambió la clasificación del paciente que hicieron el Dr. Ristian y la Dra. Yusimí en el cuerpo de guardia (primero era porque lo había recibido y clasificado) que por supuesto como expliqué en un post anterior no era cierto porque estaba en la sala”.

Al parecer diversas incongruencias en el informe presentado por la Fiscalía levantaron las alarmas de la mujer. “Ahora es porque no cambió esa clasificación cuando evolucionó al paciente en la polivalente que además lo hizo en conjunto con el especialista”, señaló.

Además, se preguntó con cierto tono de pesimismo “porque ya veo que la intencionalidad de hacerlos culpables es total: ¿es responsabilidad de ellos que no hubiera sonda vesical?, ¿es responsabilidad de ellos que no hubiera set de punción abdominal en el cuerpo de guardia?, ¿es responsabilidad de ellos que no hubiera tomografía, ni películas de RX?, ¿es responsabilidad de ellos que el paciente mintiera?, ¿es responsabilidad de ellos la pérdida de documentos de la historia clínica, entre ellos el que explicaba todos los recursos que faltaban?”.

No obstante, la mujer culpó a “la comisión designada por la DPS (Dirección Provincial de Salud) para atender esta queja (Ingrid Porto Mateo, Dumar Rosales y Osaris Perdomo) no hicieran la investigación correcta incluso hasta firmar el informe de investigación sin haber estado presentes, sin haberse entrevistado siquiera con los médicos”.

Facebook/Katia Ramírez

El juicio contra los seis médicos se celebró a finales de noviembre de 2023 a puertas cerradas en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde los acusaron de negligencia en el caso del paciente que falleció durante una cirugía.

Muchas han sido las personas, en especial del sector de la salud, que lamentaron la decisión del régimen cubano por crear un mal precedente dentro del gremio.