Aly Sánchez celebra sold out en teatro de Miami: "De Banao para el mundo"

La actriz Aly Sánchez anunció que ya se vendieron todas entradas para su espectáculo "De Banao para el mundo", que presentará en el Miami-Dade County Auditorium los próximos 23 y 24 de febrero.

"¡Estoy taaan feliz! No saben el miedo que tenía de no llenar una fecha en ese teatro tan grande para mí. No paro de emocionarme y tirar lagrimitas porque no solo llenamos una fecha sino dos seguidas ¡y en solo 14 días!", señaló en sus redes.

La humorista confesó su emoción con los mensajes que le mandan sus fans, y agradeció especialmente a las 23 compañías que compraron 20 tickets para sus clientes y trabajadores.

"4,500 seguidores que vienen de todo Estados Unidos a estas dos funciones. Algo bien estamos haciendo cuando tengo seguidores viniendo de Texas, New Jersey, Nueva York, Las Vegas, Arkansas, Tennessee y por supuesto de mi Florida (que son más horas manejando que de algunos lados en avión). Los amo", dijo.

Aly actuará junto a sus amigos y colegas en las redes sociales Yoyi, Preña Palma y El Mocho. Estaba prevista inicialmente una función, pero gracias a la rapidez con que se agotaron las entradas, se decidió hacer otra.

Numerosos seguidores la felicitaron por su triunfo, entre ellos artistas como Señorita Dayana, el reguetonero Osmany García, el humorista Mustelier y su gran amiga, la actriz Heydy González.

"Orgullosa de ti, querida Ally, y que sigan los éxitos, eres fenomenal", le deseó la cantante Aymeé Nuviola.

"Felicidades, mi niña, bendiciones, todo lo mejor para ti y para tu equipo", escribió la Mamilover.

"Jamás el odio venció al amor, así que igual que te dije hace muchos años, no dudes de ti nunca", le recordó el humorista y presentador José Carlucho.

Aly viajó recientemente con su equipo a Cuba, donde visitó su natal Banao en las lomas del Escambray, en Sancti Spíritus, para estar con los suyos y recordar el lugar donde vivió hasta su adolescencia.

"De ahí salí, de esas calles sin asfalto, de esa casita de madera, de ese baño con ladrillos jorobados, de esa escuelita de 60 estudiantes, de ese río con cascadas, de esa gente linda que te pide un abrazo y te agradece hacerlos reír un ratico", escribió.

"De ahí salí y siento que he logrado tanto que tengo que sentirme orgullosa. No importa de donde salgas, salir ya es lograr algo", aseguró.