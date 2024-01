Banco de Crédito y Comercio lanza otra tarjeta prepago en dólares

Nueva tarjeta Bandec Foto © Banco de Crédito y Comercio/Facebook

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) anunció que habilitará una nueva tarjeta magnética en dólares, muy similar a la lanzada de forma simultánea por la empresa CIMEX para realizar compras en la isla.

En una nota distribuida a través de sus redes sociales la institución informó que ampliaría "las posibilidades y facilidades de uso de su tarjeta prepago en dólares", a través de un nuevo medio de pago electrónico disponible a partir del 24 de enero y que solo podrá usarse en la isla.

La tarjeta prepago Bandec tendrá una vigente de cinco años y "podrá adquirirse en las sucursales seleccionadas de Bandec y en la red de oficinas de Cadeca, en efectivo en cualquiera de las divisas autorizadas a circular en el país por un valor mínimo de 50.00 USD del que se descuenta una comisión de 4.00 USD por su compra", precisa la nota.

La misma es "recargable mediante depósitos en efectivo con las divisas autorizadas a circular y por transferencias desde el exterior, sin límite de importe", aclara el banco, que ya tenía una desde 2021 con un importe limitado a 1000 dólares los cuales no eran reembolsables.

Con ella los poseedores podrán comprar "bienes y servicios en la red minorista y mayorista, así como la compra de combustible en los servicentros que se habilitarán en USD", asegura el banco.

La tarjeta podrá ser adquirida por personas naturales extranjeras y nacionales residentes o no en el territorio nacional; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); Cooperativas No Agropecuarias (CNA), Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), Agricultores Individuales y Otras Formas de Gestión No Estatal (OFGNE) y la población en general", dice Bandec.

En el momento de su salida del país, al titular de la tarjeta se le podrá reembolsar del monto no utilizado, hasta un máximo de 100.00 USD o su equivalente en otra divisa disponible, presentando siempre su pase de abordar, señala la nota.

La víspera, la corporación de los militares cubanos CIMEX también anunció la habilitación de su tarjeta magnética "Clásica", para el depósito de divisas con los mismos fines que la de BANDEC y que puede ser recargada desde el extranjero.

Algunos han alertado que estas dos opciones buscan atrapar las remesas que ahora circulan en efectivo en la Isla.

Ese nuevo producto financiero de FINCIMEX será en USD (dólares estadounidenses) y podrá ser comprada y utilizada a partir del miércoles 24 de enero en los establecimientos de la red comercial del país que cuenten con terminales de punto de venta (POS).

El medio de pago podrá ser usado en Cuba tanto por nacionales como por extranjeros, y se vende a un precio de cuatro dólares u otra divisa extranjera aceptada en la Isla a la tasa de cambio vigente.

"Clásica" puede ser emitida "sin importes prefijados y sin saldo mínimo obligatorio", por lo que "el cliente es libre de decidir el monto a acreditar en la misma. Son recargables desde el exterior mediante el sitio web tocopay.com o mediante la acreditación de efectivo en USD en la red de CADECA (o en las divisas extranjeras aceptadas en el país a la tasa de cambio vigente)", agrega la nota de CIMEX.

En la Isla de la Juventud "se podrán adquirir y recargar en el Banco Popular de Ahorro, al no contar con establecimientos de CADECA en el territorio".

A diferencia de la de BANDEC, el saldo de Clásica no será reembolsable en caso de salida del país, pero se puede extraer el efectivo en pesos cubanos (CUP) en la misma red de CADECAS y bancos cubanos.

Las autoridades cubanas habían anunciado, como parte del paquete de medidas económicas que comenzará a aplicar en los próximos días, la creación de nuevos medios de pago en dólares que buscan entregar al régimen el control de las remesas que hoy los cubanos emigrados prefieren enviar en efectivo, en lugar de por transferencia bancaria.

Los propios cubanos han mostrado su confusión entre tantas tarjetas y divisas para el pago de servicios en la isla, donde además del Peso Cubano, se venden productos en una moneda virtual llamada MLC; gasolina en otra modalidad de MLC; y ahora en dólares; mientras los cambios y reembolsos se ofrecen en cualquier moneda disponible.