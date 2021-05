Gobierno de Cuba lanza tarjeta prepago en dólares, no reembolsable en divisas

Tarjeta prepago de BANDEC Foto © Twitter / @cadecaoficial

La institución bancaria cubana, CADECA, dedicada al cambio oficial de divisas en la isla, anunció nuevos servicios entre los que figura la puesta en marcha de una tarjeta prepago en dólares, no reembolsable en divisas.

El vicepresidente de CADECA, Alejandro Velazco, compartió en su perfil en la red social Facebook una imagen en que se ofrecen los detalles sobre esta tarjeta y la acompañó de un mensaje: "Vamos por más".

Facebook Alejandro Velazco

El servicio está diseñado sobre todo para quienes viajen a Cuba desde Estados Unidos y no puedan usar sus tarjetas de crédito o débito. Este sistema les permitirá realizar compras en la tiendas recaudadoras de divisas, las únicas donde los cubanos pueden encontrar los artículos de primera necesidad en una economía cada vez más dolarizada.

Las tarjetas prepago en dólares serán otorgadas por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y estarán sujetas, según indica la imagen publicitaria del servicio, a un grupo de condiciones que bien podrían entenderse como un robo a mano armada del Estado cubano al viajero que visita el país con dólares.

En primer lugar se señala que "el retiro (de dinero) en efectivo solo se realizará en CUP (pesos cubanos) en la red de cajeros automáticos del país".

BANDEC ha indicado además que "el monto no es reembolsable en divisas" y que "el banco no está obligado a devolver el importe no utilizado".

Las tarjetas "llevarán impreso el importe que puede ser de 1000 USD, 500 USD y 200 USD". También reflejarán una fecha de vencimiento, aunque no se precisa este dato a cuánto tiempo está sujeto.

Estas tarjetas prepago en dólares son para uso exclusivo en el país. Serán "válidas para el pago de bienes y servicios" en la red comercial en USD en Cuba y el banco aclara que no es responsable en caso de pérdidas.

Desde CADECA señalan que el teléfono de contacto es 80201996 y que la otra vía para aclarar dudas sobre este tema es acudir a la sucursal de BANDEC en cualquier ciudad del país.

El 20 de mayo el gobierno cubano dijo que suspendía la venta de dólares y otras divisas en las CADECA de los aeropuertos internacionales a las personas que viajen al exterior. Aseguraron que la medida respondía a "la poca disponibilidad de divisas extranjeras en las casas de cambio" a causa de la escasa afluencia de turismo extranjero.

"En la actualidad, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de divisas extranjeras en las Casas de Cambio nos vemos obligados a adoptar la decisión, a partir del 20 de mayo de 2021, de suspender el servicio de recanje de moneda libremente convertible (MLC), en las oficinas ubicadas en los aeropuertos internacionales", dijo la institución bancaria cubana.

Esta medida recibió incontables críticas de la población cubana y CADECA respondió a algunas de ellas. Emitieron una nota en la que criticaron a quienes "viajan a otros países en medio de una pandemia", y la matizaron diciendo que la inmensa mayoría del pueblo es disciplinado ante la crisis del coronavirus.

"La nota publicada es clara. Explica la causa. ¿No se entiende o no se quiere entender? Si no entran divisas no salen divisas. En Cuba no se emite (imprimen) divisas, sólo se emite el CUP", recalcó la entidad cubana que defiende la idea de que al no entrar turismo internacional, el país tendría que tomar recursos que se destinan a sectores como la salud, la alimentación o el transporte, para mantener la venta de divisas.