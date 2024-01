Testimonio de médico cubano condenado por negligencia en Bayamo: "Es una injusticia absoluta"

El médico William Pérez Ramírez, condenado en Bayamo, Granma, por una supuesta negligencia, ofreció su testimonio sobre el hecho en donde volvió a enfatizar sobre la “injusticia absoluta” que están cometiendo con ellos.

En declaraciones publicadas por el periodista Ernesto Morales en su cuenta de Facebook, Pérez Ramírez refiere su versión de los hechos ocurridos en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en la ciudad de Bayamo.

“El juicio se dividió en tres momentos fundamentales. Un primer momento en el cual nosotros como acusados dábamos nuestro testimonio, o sea declarábamos frente a los jueces, frente a la fiscalía y frente a nuestros abogados, dejando bien claro allí… y haciendo énfasis en los elementos fundamentales por los cuales nos estaban imputando”, dijo el joven que fue condenado a un año de prisión domiciliaria.

“Un segundo momento en horario de la tarde” –continuó explicando el médico residente- “en el que asistió una funcionaria de la Dirección Provincial de Salud, la doctora Ingrid Porto Mateo, que fue como representante de la comisión que inicialmente realizó la investigación de los hechos”.

En la última parte del juicio, añade el joven, quien intervino fue la madre del motorista fallecido.

Durante el juicio, el joven asegura que dejó claro “varios elementos fundamentales sobre los cuales me estaban imputando. Un primer elemento era que yo había recibido y había clasificado de forma inadecuada” al paciente.

También apuntó que un segundo elemento al cual se refirió fue sobre su participación y función como instrumentista en la cirugía, además, de abordar sus momentos de interacción con el paciente en la sala polivalente que fue donde estaba ingresado.

Según los argumentos de Pérez Ramírez existieron inconsistencias en el dictamen de la comisión investigadora, específicamente en lo que habla a las entrevistas con otros médicos de la institución hospitalaria granmense.

Detalló el joven que en el caso de una de las doctoras (Miriam Guardia) que se menciona en el citado informe dijo en el juicio que “en ningún momento se había entrevistado con la doctora Ingrid Porto Mateo y que si hubiera contactado con ella había sido de forma bastante informal, un comentario de pasillo, hablado por teléfono y que tampoco emitió ningún criterio acerca de negligencia ni impericia, solamente lo que habló con esta doctora estuvo relacionado con sus hallazgos en la necropsia médico legal”.

En el extenso video de casi 25 minutos el joven dedica a explicar otros pormenores del juicio, amplificando la mala praxis en que incurrieron los médicos investigadores, la dirección de salud de Granma y la del hospital de Bayamo, así como de los fiscales y jueces, que finalmente actuaron bajo las órdenes del gobierno cubano, que con este caso ha creado un precedente negativo dentro del gremio.

“Quise hacer este video para eso, mi inconformidad es extrema, extrema. En todo momento me he sentido desprotegido durante este proceso. Yo creo que en este país los médicos estamos muy desprotegidos, muy desprotegidos desde el punto de vista legal. Nos juzgan personas que no tienen ni el mínimo conocimiento acerca de medicina”, aclaró el joven en tono indignado.

Sobre el hecho en sí dijo que “y por si fuera poco se nombra una comisión que no tiene la capacidad científica suficiente para demostrar nada”.

Finalmente exigió porque el caso fuese valorado por “personas de alto nivel científico que puedan ser capaces de demostrar una cosa o la otra, porque las personas que asistieron a ese juicio oral evidentemente no tienen la capacidad para demostrarlo y ahí, incluso, se contradijeron”.

En una publicación posterior al juicio, donde también fueron sentenciados otros cuatro médicos, este joven dijo que “perdió la Salud Pública de este país”.

Pérez Ramírez confesó que, pese a que anhelaba una decisión favorable, la sentencia en contra no lo sorprende. El joven acusó a los encargados de la investigación de obrar con prejuicio en contra de los acusados.