Residente de medicina condenado en Bayamo: “Perdió la Salud Pública de este país”

William Pérez Ramírez, uno de los médicos condenados en Granma por una supuesta negligencia, dijo tras la sentencia que “perdió la Salud Pública de este país”.

“Quizás hoy sea por mucho el día más amargo de mi vida ...Hoy 18/01/24 me vienen a la mente tantos recuerdos: el día que comencé la carrera, cuánto amé cada asignatura del programa de estudios, mi primera inclinación por las Neurociencias y la Neurocirugía, la alegría de ver el progreso con cada resultado satisfactorio y por supuesto, mi mayor pasión por la Cirugía General”, comienza diciendo el joven en un extenso post de Facebook.

“De la misma manera que vienen, también veo desplomarse tantos años de estudio y dedicación en un instante. Me notifican una sanción de 1 año de prisión domiciliaria por un supuesto actuar negligente en el ejercicio de mi profesión. Increíble!!!!!”, agrega.

Pérez Ramírez confiesa que, pese a que anhelaba una decisión favorable, la sentencia en contra no lo sorprende. El joven acusa a los encargados de la investigación de obrar con prejuicio en contra de los acusados.

“Más de 2 años de puro martirio, de citaciones en la Unidad de Policía (2), de amenazas por parte de los designados por la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Granma, encabezados por la Dra. Ingrid Porto Mate, quien dicho sea de paso, SIEMPRE entendió, aún sin haber comenzado a investigar, que éramos culpables y obró con todas sus fuerzas cuando en un intento de lograr una mejor formación quirúrgica, decidí trasladarme hacia la provincia Santiago de Cuba, de la cual, dicho sea de paso, estoy ETERNAMENTE AGRADECIDO”, dijo.

Asimismo, calificó de irrisorio que tras la repulsa pública que provocó el caso, las autoridades acometieran mejoras en el hospital Carlos Manuel de Césped es de Bayamo.

“Es cuando menos irrisorio que durante este período se acometieran acciones de mejora al Hospital Carlos Manuel de Céspedes (Rx digitales aclamados por años), se compraran 99 ambulancias, se aprobara una nueva Ley de Salud Pública (que hay que leerla pero muy bien, con beneficios como no, pero donde una vez más quedamos desprotegidos legalmente) y por supuesto, una reforma salarial cuando lo que debe preocuparnos a los profesionales de la salud son LAS CONDICIONES DE TRABAJO PRECARIAS EN LAS QUE NOS DESEMPEÑAMOS y que dan al traste con la mala calidad de los servicios, independientemente del AMOR con el cual obremos”, lamentó.

El joven denunció además una serie de irregularidades cometidas durante el juicio.

“Estoy muy decepcionado sí, indignado, tengo asco de quienes nos representan (o eso deberían).... Quise confiar en algún momento de mi vida en que todavía existían personas con decoro, ese del cual habló José Martí... estoy seguro que existen, pero he descartado a quienes están detrás de todo este desastre”, afirmó

“Ahora sufro el hecho de haberme graduado de especialista en Cirugía General y no poder ejercer mi profesión, ni siquiera disfrutar mi éxito. Y entonces pienso: He perdido???...pero no....NO perdimos, ni yo ni mis compañeros. Perdió la Salud Pública de este país, perdieron muchos pacientes a los cuales quisimos haber ayudado y no pudimos.... perdió Cuba”, concluye el emotivo texto.

William Pérez Ramírez, Yoandra Quesada Labrada, Rafael José Sánchez Vázquez, Henrry Rosales Pompa Rafael y el cirujano Ristian Solano fueron condenados a penas de entre uno y tres años de prisión domiciliaria en Granma por una supuesta negligencia en el caso de un joven motorista que falleció tras un accidente.

La radióloga involucrada en el caso, Elizabeth Silvera, fue la única absuelta.

El doctor exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre dijo conocer detalles del caso y explicó que los médicos debieron someter al hombre –que llegó a emergencias herido tras un grave accidente de moto– a una cirugía a pesar de que en el hospital no contaban con recursos esenciales como material de sutura, sondas de levine, y el tomógrafo estaba defectuoso.

El prestigioso urólogo cubano Aldo Luis Zamora Varona contó lo ocurrido durante una operación en la que falleció el joven paciente y dijo que "jamás he vivido tantas carencias de insumos para realizar cualquier operación".

El juicio contra los seis médicos se celebró a finales de noviembre de 2023 a puertas cerradas en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde los acusaron de negligencia en el caso del paciente que falleció durante una cirugía.

Muchas han sido las personas, en especial del sector de la salud, que lamentaron la decisión del régimen cubano por crear un mal precedente dentro del gremio.