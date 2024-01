Motoristas cubanos temen salir de noche: "Te matan por robarte la moto"

Motoristas cubanos denunciaron que tienen miedo a salir de noche debido al aumento de la delincuencia, que ya ha cobrado la vida de varios de ellos a quienes han asaltado para robarles su medio de transporte.

Choferes entrevistados por el portal independiente CubaNet lamentaron recientes hechos de violentos asaltos que les hacen replantearse si es factible conducir de noche o por lugares solitarios, e incluso uno de ellos afirmó que después de las 7:00 pm no sale en su moto, prefiere coger un carro, aunque le cueste mucho más.

"Ya tenemos miedo a salir de noche. No podemos ir a ningún lado, porque tenemos miedo a que en un semáforo nos quiten la moto. La cuestión no es que nos la quiten. El problema es que te quitan la moto y te caen a puñaladas, te meten un machetazo, y no son uno, son una pila", declaró uno.

Varios conductores convinieron en que es muy fácil vender las motos en el mercado negro debido a la ausencia de registros.

"Los carros casi todos tienen papeles, las motos eléctricas casi no tienen papeles, casi ninguna tiene chapa, pueden desarmarla y venderla con facilidad. El troquelado de la moto donde esté el registro, eso se retira fácilmente y puedes ponerle otro troquel", describió otro.

Los motoristas pidieron que la policía tome cartas y se ocupe de velar por la seguridad en las calles y de perseguir a los delincuentes.

"La fuerza del orden se ve cuando afecta a una institución en particular, si no la afecta, no pasa nada, y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Como único de ven la acción es si afecta una institución del Estado", recalcó uno.

Otro se refirió a la necesidad de fortalecer la lucha contra las drogas: "Todo el mundo sabe que los jóvenes van directamente ahí", recordó.

Los motoristas cubanos han hecho un llamado a unirse ante el imparable aumento de los asaltos, y aseguraron que llamar a la policía "es por gusto".

Roberto Gelabert, miembro del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", pidió "unirnos todos y darles una lección a todos los descarados estos que no ven ni valoran el sacrificio que uno tiene que hacer para tener un vehículo eléctrico".

Gelabert afirmó que "la policía es por gusto, ellos solamente están para reprimir al pueblo y no para tomar represalias con el asunto", y pidió a los motoristas no dejar que los tomen como presa fácil.

"Creemos un grupo y salgamos para la calle a tomar represalias por nosotros mismos", reiteró.

La semana pasada un hombre de 51 años, padre y abuelo, fue asesinado para robarle la moto en La Habana. La víctima, identificado como Walter Mulgado, residía en la localidad de Calabazar, municipio Boyeros. No se sabe si los criminales lograron su objetivo y se llevaron la moto.

Esta misma semana asaltaron a una mujer en San José de las Lajas, Mayabeque, para robarle la moto eléctrica. Los ladrones la tumbaron y se llevaron el vehículo, por suerte, la víctima no sufrió daños.

El domingo pasado, sobre la medianoche, un joven fue apuñalado en Camagüey por un delincuente que le robó la motorina.