Andy Vázquez: "No hay cosa más linda que llegar a otro país y poder trabajar en lo que te gusta"

La carrera de cualquier artista siempre está llena de retos, y la de Andy Vázquez no es la excepción. Tras salir de Cuba y establecerse en Miami los proyectos no se han detenido, sin embargo, su participación en Welcome to la yuma, la serie de Pronyr TV, ha sido para el humorista una suerte de prueba que lo ha hecho crecer.

En entrevista exclusiva con CiberCuba, el comediante compartió detalles de esta producción, el trabajo con otros actores cubanos dentro de la serie y las puertas que ha abierto esta plataforma para los artistas de la isla en Miami.

Saqué ese toro escondido que yo ni sabía que lo tenía

Acostumbrado al humor y a interpretar sus habituales personajes como Facundo o Lina la Jabá, verse ahora en medio de una serie, con un rol completamente nuevo, fue un reto grande y a la vez una gran oportunidad.

“La experiencia ha sido maravillosa, nunca había tenido la posibilidad de interpretar un personaje que no estuviera dentro del rol de los personajes míos. Me ayudó muchísimo a poderme desarrollar como actor interpretando a Yasmani, el personaje que hace pareja con Yerlín Pérez en la serie”, comentó el artista.

Cortesía / Pronyr TV

Esta nueva aventura actoral le permitió darse cuenta de sus potencialidades: “Saqué dentro de mí a ese toro escondido que yo ni sabía que lo tenía”.

Contar con la ayuda de un buen elenco de actores y un gran equipo de producción ayudó a que la experiencia fuera aún mejor: “La dirección de Tony Salup fue espectacular. Hubo escenas que no podía dar lo que él quería, y después con sus consejos, sus conversaciones conmigo lo logramos y a todos les gustó mucho”.

Cortesía / Pronyr TV

“Los actores también tuvieron que ver con el desarrollo de mi personaje porque me aconsejaron mucho; Yerandy Basart, Rachel Cruz y Yerlín Pérez han hecho muchos dramáticos y son tres actorazos”, elogió Andy a sus colegas con los que se siente muy agradecido.

Yo no tengo experiencia en esto, necesito su ayuda, `dale que tú sí puedes´

Andy formó con Yerlín una pareja verdaderamente explosiva en la serie, un matrimonio que después de hacerse los millonarios ante su familia tienen que recibir a unos primos recién llegados de Cuba.

Cortesía / Pronyr TV

“Con Yerlín Pérez nunca había trabajado. Siempre la he admirado muchísimo porque es una actriz completa que te hace comedia, te hace drama, te hace lo que haya que hacer porque tiene todas esas cualidades”, expresó de su compañera en escenas.

“Yo me asusté al principio, incluso les dije, yo no tengo experiencia en esto, necesito su ayuda, me dijeron `dale que tú sí puedes´, pero yo siempre les pedí ayuda. Yerlín me llevaba muy bien en las escenas, me sentía súper cómodo con ella, no hubo un momento en que me sintiera tenso. Si yo me equivocaba, lo hacíamos de nuevo o lo retomaba dentro de la misma escena y nadie se daba cuenta”, relató sobre el proceso detrás de cámara de Welcome to la yuma.

Cortesía / Pronyr TV

Sobre el resto de los protagonistas de esta serie añadió: “Para mí ha sido un gustazo trabajar con Rachelita. Creo que siempre está riéndose, muy dulce, muy amable, y Yerandy tampoco había trabajado con él, pero todos me hicieron sentir como ellos. Estoy seguro de que yo no les llego a ellos ni a la chancleta en la parte actoral y sin embargo me ayudaron mucho”.

Miami, el mal llamado cementerio de los artistas cubanos

Existe la idea de que emigrar a Estados Unidos significa para los artistas cubanos el fin de sus carreras, algo de lo que difiere completamente Andy Vázquez. Pronyr TV se ha convertido en una oportunidad para muchos como él de seguir creciendo y explotar sus potencialidades.

“Pronyr TV es un hecho, es una oportunidad para el crecimiento de los artistas cubanos en Miami, el mal llamado el cementerio de los artistas. Llegó para quedarse Pronyr TV, para darle la oportunidad a esos artistas que lamentablemente no habían encontrado la forma de vivir de su talento”, dijo el humorista.

Para Andy “no hay cosa más linda que llegar a cualquier otro país y poder trabajar en lo que te gusta, no tener que hacer otra cosa”.

Si después de leer esta entrevista te has quedado con el bichito de querer disfrutar de la actuación de Andy Vázquez en Welcome to la yuma, solo tienes que descargar la aplicación Pronyr TV y encontrarás los 14 capítulos de esta serie disponibles.