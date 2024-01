El MININT admite que en Santiago de Cuba existen bandas criminales que "implementan el terror"

El Ministerio del Interior (MININT) reconoció, durante una reciente reunión con vecinos del reparto Abel Santamaría (El Salao), en Santiago de Cuba, la presencia de bandas criminales dedicadas a "implementar el terror" entre los pobladores.

Las autoridades pidieron un voto de confianza a los afectados y lanzaron una advertencia a los delincuentes.

“Sepan que van a ser severamente sancionados por los actos que han cometido. Hemos conocido las diferentes agrupaciones que existen y que operan en estos lugares. Sepan que nosotros sabemos quiénes son los integrantes de esas agrupaciones que hoy entorpecen el orden y la tranquilidad ciudadana y hacia ellos vamos a ir”, explicó un oficial del MININT en un video difundido en redes por el periodista Yosmany Mayeta.

“Decirles a ustedes que los órganos del Ministerio del Interior están en plena disposición para combatir este tipo de hechos, que no se pueden seguir dando”, dijo el oficial a los vecinos sobre la existencia de bandas que portan armas blancas y atemorizan a la ciudadanía.

Se refirió de forma específica al caso del joven David Enrique Perdomo Álvarez, joven liniero de 26 años, a quien una de esas bandas le cortó su mano derecha, incidente por el cual ya hay cinco detenidos, según refirió el oficial del MININT.

En el segmento final de la alocución, incrédula ante las promesas del MININT, una mujer contó que el pasado año su hijo fue agredido en la puerta de su casa por dos encapuchados, y denunció que hasta este momento no se había resuelto el caso.

“A mi casa no ha ido nadie a darme una respuesta”, sentenció, declaración que el oficial contestó indicando que no conocía el incidente y que ya se le daría una respuesta.

A pesar del voto de confianza pedido por el MININT, en redes sociales muchos santiagueros se han mostrado escépticos ante las promesas de severidad hacia los delincuentes, y piden que sea cierto.

"No pueden venir a un reparto donde no hay solo una banda, sino varias, y prometer que confíen en ellos, que se va a acabar los hechos delictivos. Cuando sabemos que no será así, que todo sigue igual, y que seguirá así. No han resuelto los casos que han pasado, cómo esperan que el pueblo confíe. Que no se tenga pánico", concluyó una cubana en declaraciones recogidas por Yosmany Mayeta.