Preso político del 11J grave en terapia intensiva en hospital de La Habana

Activistas cubanos denunciaron que el preso político del 11J Raidel Núñez Castro, de 26 años, se encuentra hospitalizado en estado grave en el centro médico La Covadonga, de La Habana, luego de que convulsionara en la cárcel y no recibiera ayuda inmediata.

El joven, de San Miguel del Padrón, fue sentenciado a 3 años de privación de libertad y se encontraba en el campamento de la prisión 1580, llamada "El 16", cuando tuvo el evento de salud, contó en sus redes el activista Marcel Valdés.

"Me cuentan que Raidel se le pusieron los ojos en blanco y perdió el conocimiento, nunca llegó ningún personal de salud a socorrerlo, los propios presos eran los que intentaban ayudar y gritaban por ayuda, ni siquiera llamaron a una ambulancia con personal especializado, se lo llevaron en un camión jaula y me cuentan que los presos le hablaban y Raidel no reconocía a nadie", relató.

Publicación en Facebook

La nota responsabiliza de la salud del preso político a las autoridades penitenciaria.

En 2022 Núñez Castro fue condenado a tres años de cárcel por el Tribunal Popular Municipal de Arroyo Naranjo que juzgó a varios manifestantes del 11J en San Miguel del Padrón.

En los últimos dos años decenas de presos han muerto bajo custodia de las autoridades, entre ellos varios manifestantes del 11J.

En noviembre falleció en extrañas circunstancias Luis Barrios Díaz a los 36 años, y sus familiares denunciaron que su muerte pudo evitarse y la consideraron un asesinato de las autoridades carcelarias cubanas.

Carlos Hernández, cuñado del manifestante, publicó un video donde explica que al prisionero le negaron atención médica a pesar de que los doctores recomendaron su ingreso inmediato, porque no había petróleo para relevar a los policías que debían cuidarlo ni antibióticos en el hospital Miguel Enriquez de La Habana.

El joven cubano estaba en la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, y desde agosto enfermó de neumonía, afirma la publicación, posteada en Twitter por Prisoners Defender.