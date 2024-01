Liberan a los tres cubanos secuestrados en México

Los tres migrantes cubanos que fueron secuestrados el pasado sábado en Tijuana, México, fueron liberados ilesos este martes, informó el periodista Javier Díaz a través de Facebook.

Díaz dijo no tener muchas noticias sobre las circunstancias de la liberación, más allá de que les habían sido sustraídas todas sus pertenencias.

El sábado, los familiares entre lágrimas explicaron que los tres jóvenes debían presentarse a la cita obtenida mediante la aplicación CBP One y los secuestradores pedían 5,000 dólares de rescate.

“Nos están pidiendo 5,000 dólares por cada uno, cifra que no tenemos como llegar de ninguna manera. Estoy haciendo esto público, por favor, para pedir la ayuda de todos”, dijo la esposa de Yandy González Darias y hermana de Yandy David Mengana Abreu, dos de las personas secuestradas.

Otra persona, que no se identificó en el video, pidió a las autoridades americanas y mexicanas que intervengan en el caso, incluso dijeron que tienen direcciones y números telefónicos de los extorsionadores.

La tía de Yandy David, Rebeca Moya Abreu, expresó también que les enviaron videos donde aseguran que los van a matar si no cumplen con la entrega del dinero.

“Nosotros estamos desesperados porque no tenemos dinero, no tenemos ni un peso y no tenemos manera, estamos desesperados, la madre, la hermana y toda la familia completa. Necesitamos, por favor, que nos ayuden a publicar este video, porque no tenemos otra manera de que los suelten”, agregó la tía.

Los secuestros de migrantes que van a asistir a sus citas de CBP One se han vuelto hechos cotidianos por las bandas criminales en México, que se aprovechan de la situación para lucrar con las vidas de personas que vienen huyendo de gobiernos represores y totalitarios que no respetan sus derechos.

En un video difundido por Mega TV en su perfil en Facebook, en septiembre pasado, una cubana, entre lágrimas, explicó que unos primos suyos debían presentarse a la cita obtenida mediante la aplicación CBP One, pero fueron secuestrados cuando iban de camino entre Monterrey y Matamoros o Reynosa, sin saber con precisión a qué ciudad se dirigían.

Recientemente, una migrante cubana que fue secuestrada y extorsionada por bandas criminales en México pudo finalmente llegar a EE.UU.

La historia de esta cubana, cuyo nombre no fue revelado, fue difundida por el periodista independiente de Camagüey, José Luis Tan Estrada, quien dijo se trató de “un familiar cercano y muy querido por mí”.

Esta cubana, como muchos otros migrantes de la isla, “hizo una travesía desde Nicaragua hasta México”, que aconteció “prácticamente fácil sin muchos contratiempos”.

Pero en México “fue secuestrada por un grupo de mafiosos y tuvo que pagar una X cantidad de dólares para que la pusieran en libertad”.

Más de 25 mil cubanos entraron a Estados Unidos por las fronteras terrestres y marítimas el pasado mes de diciembre, la cifra más elevada desde finales de 2022.

La Patrulla Fronteriza dijo en su último informe que en total 25,060 migrantes de la isla llegaron por mar y tierra durante el último mes del pasado año, y de ellos más de 17,000 lo hicieron por la frontera mexicana.