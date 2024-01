Cubano El Carli recuerda cuándo Karol G le pidió que le enseñara el tatuaje con su cara: "Yo sé que voy a colaborar con ella"

El año pasado el nombre de El Carli dio la vuelta al mundo después que se viralizara el tatuaje que se hizo con el rostro de Karol G en toda su espalda. Un impresionante grabado con el que el reguetonero cubano demostró que es un gran fan de la Bichota.

Un tatuaje que llegó a ojos de la misma Karol G, según reveló el intérprete de "Lágrimas de Champán" en el podcast de Chunguito, donde contó el encuentro que vivió con la cantante colombiana en los Billboard Latin Music Awards.

Los dos cantantes coincidieron en los premios, y entre presentación y presentación tuvieron la oportunidad de compartir unas palabras. Un momento que recordó El Carli en la entrevista que concedió.

"Ella se me quedó mirando como diciendo te conozco de algún lado", recordó el cubano, que le preguntó a ella si no le reconocía. "Me dijo: '¿tú eres el del tatuaje?'. Y yo dije sí. Me dijo que quería verlo y me quité el traje delante de todo el mundo. Me quedé sin camisa. Me dijo: 'yo no te creo, tú estás loco'", contó El Carli.

Pero su encuentro se vio interrumpido por un miembro de seguridad cuando él le estaba diciendo su Instagram. "Se la llevó y nunca volví a saber de ella", lamentó el Carli, que está seguro que algún día colaborará con la intérprete de "El Makinon".

"Ojalá algún día pueda colaborar con ella. Yo sé que voy a colaborar con ella porque estoy trabajando para ello", dijo.

Aquí, la entrevista completa: