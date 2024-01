Cubano da la bienvenida a sus padres a Estados Unidos: "Apenas siete meses y ya estamos juntos"

Un joven cubano, que se hace llamar en Facebook Yoinier Arias Suárez, recibió recientemente a sus padres en Estados Unidos, para él un sueño cumplido, sobre todo porque hace solo siete meses que salió de Cuba.

Sus redes sociales fueron testigos de los emocionantes momentos que vivió cuando volvió a abrazar a su mamá y papá.

“Mamá muchas felicidades, bienvenida a los Estados Unidos, siempre te prometí que el día que me fuera de Cuba, íbamos a estar juntos antes de los dos años y eso lo saben todas mis amistades, y mira apenas siete meses y ya estamos juntos”, se lee en una de sus publicaciones en Facebook.

Captura Facebook / Yoinier Arias Suárez

“Qué grande soy, pero no por las cosas que puedo hacer por mí mismo si no por el gran amigo que tengo que no es mi amigo es mi hermano (…) muchas gracias mi hermanito gracias a ti estamos todos aquí, la vida no me alcanza para agradecerte lo que siempre has hecho por mi familia”, añadió en su post y por sus palabras todo parece indicar que su mamá llegó gracias al programa de parole humanitario en el que su amigo sirvió como patrocinador.

Ese mismo día, también arribó a suelo estadounidense su padre, y aunque no pudo recibirlo personalmente en el aeropuerto compartió en redes muy feliz las imágenes de su llegada.

Captura Facebook / Yoinier Arias Suárez

A través de las redes sociales muchos cubanos comparten emotivos reencuentros con sus familiares en Estados Unidos.

Hace unos días fue viral el video de un hombre que recibió a su sobrino en el aeropuerto con un pico y una pala.