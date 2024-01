Yarelis estalla en las redes: "Tienen que quererme como soy y sino no me quieren, me da lo mismo"

La cubana Yarelis Lugo ha lanzado un contundente mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a todas aquellas personas que constantemente le critican a través de las redes sociales, sobre todo por su estilo y apariencia.

"Sé que muchos me critican por mi ropa, mi pelo, mis dientes y ustedes no se dan cuenta de que ustedes son como los pavo reales, que lo único que tienen para lucir son las plumas, que sin las plumas no son nadie. Pero yo soy un gorrión, soy auténtica", comentó primeramente la joven.

Además de definirse como una mujer "auténtica", Yarelis hizo alusión a que ella no necesita ponerle filtro a sus fotografías para aparentar ser alguien diferente y si las personas no son capaces de aceptarla tal y como es, pues no tendrán un espacio en su vida.

"Y a mí nadie me ha dado nada, yo soy natural, yo no uso filtro, yo no me empeño para ponerme ropita bonita y lucirla, yo no le debo nada a nadie. Yo soy como soy y tienen que quererme como soy y sino no me quieran, me da lo mismo", alegó.

"Y sí, tengo la misma ropita porque soy humilde, porque no presumo, soy yo. No uso filtro en mis fotos para verme más linda, ni para buscar los likes de la gente ni llamar su atención. Así que dejen de estar hablando mal de mí. Yo soy única y como yo no hay dos. Así de sencillo y al que le guste bien y al que no también", concluyó.

Recientemente, Yarelis se estrenó como cantante con el lanzamiento de su sencillo "Eres tú". La canción, llegó de la mano de un videoclip en el que participó su esposo Raciel como modelo principal del material.