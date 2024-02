Pescadores cubanos capturan un tiburón ballena en Sancti Spíritus

Unos pescadores cubanos atraparon en sus redes nada menos que a un tiburón ballena, según reveló un breve video publicado en TikTok.

Las imágenes, de pocos segundos de duración, fueron grabadas en la orilla de Playa Tayabacoa, al sur de Sancti Spíritus, y muestran a cuatro pescadores asombrados y bromeando sobre el hallazgo.

Uno de ellos estaba sentado sobre el escualo, que al parecer estaba vivo.

En el apartado comentarios el autor de la publicación aclaró que los pescadores soltaron vivo al animal, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, no pocos comentaristas pusieron en duda que con la escasez de alimentos que hay en la isla, los pescadores de verdad hayan liberado con vida al escualo, una especie que se caracteriza por su docilidad.

“Seguro que lo soltaron, sí, pero en el sartén”; “Ya están buscando 'la jabita'”; "Hasta ahí llegó el pobre tiburón”; “No creo que lo hayan soltado”; “¿A cómo se vendió la libra?”, bromearon algunos internautas.

Otros suplicaron que lo liberaran e incluso apuntaron a lo peligroso de la publicación, puesto que es punible según la Ley de Pesca.

“Suéltenlo”; “Eso es sagrado, no se toca”; “Son muy nobles, suéltenlo”, “libérenlo, please”; "Están presos y no lo saben”; "Yo sé que hay hambre pero esa especie está en peligro"; "Yo se q hay necesidad pero eso no, porfa", fueron otros comentarios.

Un usuario precisó, incluso, que quedan solo unos 180 tiburones ballena en todo el mundo y que muchos tienen colocados GPS para su control y preservación.

Tampoco faltaron quienes echaron mano de humor para indicar que el verdadero propósito de los pescadores no era matar al gigantesco animal para comérselo, sino entrenarlo para nadar a toda velocidad hacia Estados Unidos.

El tiburón ballena es considerado el pez más grande del mar, llegando alcanzar los 12 metros de largo. Se alimenta principalmente de plancton y de algunos peces pequeños. Prefiere los mares tropicales y migra en primavera a la plataforma continental de la costa oeste central de Australia.

Esta especie, a pesar de su enorme tamaño, no supone ningún peligro para el ser humano. Es un ejemplo muy citado ante la fama que tienen los tiburones de devoradores de personas. Se dice incluso que suelen ser juguetones con los buzos. Incluso existen informes, aunque sin confirmar, de tiburones ballena que salen a la superficie boca arriba para que el buzo les rasque la barriga y les elimine los parásitos.

En agosto de 2019 un enorme tiburón ballena de unas dos toneladas fue encontrado muerto en Playa La Herradura, en Las Tunas. En las imágenes compartidas en Facebook pudo verse un tumulto de personas rodeando al gigantesco animal en la orilla de la costa.

En ese caso, ante la polémica suscitada en redes sociales por las imágenes, los pescadores locales aclararon que ellos no mataron al ejemplar, sino que lo encontraron muerto en sus redes de contención.