Pescador cubano lleva una semana desaparecido tras naufragio en Florida

Familiares de José Antonio Cruz Ledezma, un cubano residente en Tampa que se encuentra en paradero desconocido desde que el 9 de febrero saliera en su embarcación a pescar, exigen mayor implicación en la búsqueda por parte de las autoridades.

Yanelis Cruz Díaz, hija del pescador cubano, se quejó en declaraciones a Univision Tampa Bay sobre lo que ella considera un escaso interés de las autoridades costeras en buscar a su padre.

El presunto hundimiento de barco ocurrió el 9 de febrero y al día siguiente las autoridades anunciaron que ya habían suspendido la búsqueda.

“La búsqueda fue suspendida esta mañana temprano a la espera de nueva información sobre un hombre desaparecido en el agua después de que un barco de 28 pies se volcara y se hundiera aproximadamente 35 millas al oeste de la isla Ana María”, publicó en Facebook el pasado 10 de febrero el sector St. Peterburg de la Guardia Costera, apenas 24 horas después del incidente.

La publicación añadió que dos personas fueron rescatadas en el agua por el equipo de U.S. Coast Guard Cutter Shrike.

"El equipo de U.S. Coast Guard Station Cortez llegó a la escena para ayudar con la búsqueda y trajo a los supervivientes de vuelta a la espera de EMS. Un equipo de helicóptero U.S. Coast Guard Air Station Clearwater también ayudó con los esfuerzos de búsqueda”, concluyó la publicación.

Yanelis Cruz Díaz sostiene que para ella resulta difícil entender la razón por la que no saben nada del paradero de su padre aunque la Guardia Costera cuenta con equipos sofisticados.

Exigen una respuesta tanto para saber lo que pasó como para que les digan por qué suspendieron la búsqueda tan pronto.

En medio de su dolor y desesperación, la familia recibió otra respuesta que los dejó desconcertados, pues la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) les dijo que reanudarían la búsqueda de su padre este viernes 16 de febrero, es decir, una semana después de su desaparición.

"Exigimos que nos den una respuesta, por lo menos saber lo sucedido, saber por qué sucedió, saber por qué se hundió el bote, saber por qué no se encontró el cuerpo. Es que no entendemos que con todos los equipos que tienen [...], que no nos hayan dado una respuesta”, insistió Yanelis Cruz, quien en la entrevista con Univision no hizo referencia ni precisó quiénes son los dos sobrevivientes de los que habló la Guardia Costera en su comunicado

El cubano José Antonio Cruz Ledezma llegó como balsero hace casi dos décadas a Estados Unidos y el mar acabó convirtiéndose en su sustento y en su pasión.