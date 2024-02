Así suena Bad Bunny en reparto: Productor cubano se gana los elogios versionando canciones al estilo repartero

Dos canciones que están sonando mucho en este inicio de 2024 son "No me quiero casar" de Bad Bunny y "BZRP Music Sessions #58", la sesión de Bizarrap con Young Miko. Dos temas que ahora podemos saber cómo sonarían si fueran de reparto.

El productor cubano Volty Las Manos Mágicas convirtió los dos éxitos musicales en temas de reparto dando como resultado dos canciones que han encantado a los fans de este género musical cubano.

Las reacciones a "No me quiero casar" en versión reparto no se han hecho esperar y son muchos los que aplauden el resultado de este experimento y hasta afirman que es mejor que la original.

"Está mejor que la original", "Necesito el tema completo", "Admitamos que está mejor que la original ok?", "Espectacular" o "Está buenísimo", son algunos de los comentarios que se leen en el perfil de Instagram de Volty.

Yunior Sánchez, conocido como Volty Las Manos Mágicas, es el productor cubano que está detrás de estas canciones versionadas y en su canal de YouTube encontramos más hits con estilo reparto, como el de Bizarrap con Shakira.

Si te estabas preguntando como sonaría la frase de "Una loba como yo no está pa' tipos como tú" en reparto, aquí tienes la respuesta: