Profesor Pedro Albert rechaza la libertad condicional: "No me van a coger de mercancía"

El profesor Pedro Albert Sánchez recibió en su casa este 16 de enero la visita de un mando de la Policía política cubana, que se hace llamar Mayor Denis. El militar de la Seguridad del Estado fue a proponerle el cambio de su licencia extrapenal, que es por un año y vence en noviembre de 2025, por una libertad condicional. "No se lo acepté. No firmé. Ni tan siquiera la leí. De mercancía para sacar a Cuba de la lista del terrorismo no me van a coger".

Según explica el profesor Albert, hay dos razones por las cuales no puede aceptar un trato con la Policía política del régimen. La primera de ellas sería aceptar que cometió un delito por manifestarse el 11 de julio de 2021 "y eso no ocurrió", dice en un video compartido en el muro de Facebook de su esposa Ana Elvis Amaya.

Lo más leído hoy:

El segundo motivo es que si acepta, se podría interpretar como que "ellos tienen razón en lo que están haciendo, que está bien hecho y que ellos defienden la justicia", añadió en referencia a la excarcelación de 553 reclusos que el régimen ha pactado con el Vaticano, coincidiendo con el fin del mandato de Joe Biden y la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El profesor Albert aclara que si la Seguridad del Estado hubiera pasado por su casa hace varios días, antes de la salida del régimen de Díaz-Canel de la lista de países patrocinadores del terrorismo, quizás él hubiera aceptado porque su salud se ha ido deteriorando progresivamente.

"Al inicio mejoré mucho durante el primer mes (en libertad), pero (mi salud) se ha ido deteriorando nuevamente. Tanto es así que en el Oncológico no sólo tengo que tratarme la situación de la próstata que, por cierto, no hay reactivo para hacer el PCA en las últimas veces que he ido, y tengo que tratarme también la boca, que estoy teniendo dificultades. También saqué consulta para cabeza y cuello. Si ellos hubiesen venido unos días antes, yo creo que ya a mi edad, con mi estado de salud deteriorándose progresivamente, yo hubiese quizás firmado porque creo que ya he hecho lo que he podido y creo también que otros tendrán que seguir haciendo lo que ya yo no puedo hacer, pero de mercancía para sacar a Cuba de la lista del terrorismo, no me van a coger", señaló.

"Por eso es que no firmé. Por eso es que no voy a firmar y por eso es que estoy dispuesto a ir a prisión una vez más y hasta la muerte. Así de fácil y de sencillo".

No obstante, Pedro Albert no juzga a las personas que sí han aceptado las condiciones que les han planteado para salir en libertad. "Yo soy muy respetuoso. Mi posición fue no aceptarla. Ya hay personas que critican a Ferrer por si aceptó o no aceptó. Cuando José Daniel Ferrer cayó preso hace tantos años, yo estaba criando a mis hijos sin buscarme problemas. Por eso me quito el sombrero ante Ferrer una y mil veces y siento una alegría enorme de que esté fuera de las rejas. No sé qué condiciones él aceptó o si en el caso de él fue sin condiciones. Amigos, hermanos y hermanas: hay que estar un día y otro y otro tras las rejas para saber hasta dónde puede llegar la mente humana. Si yo hubiese tenido 37 o 40 años y estuviese criando dos muchachos chiquitos, quizás yo hubiese aceptado. Por eso no quiero ponerme en la piel de nadie. No quiero poner palabras en la boca de nadie. Les estoy dando mi criterio. Me hubiese gustado que otros, al igual que yo lo he hecho, hagan lo que yo hice. Es lo que más me hubiese gustado, pero no es lo que pido".

A las personas que han halagado su coraje, Albert les recuerda que "cuando se tiene convicciones, el coraje acontece. Estoy bien dispuesto. No vean esto como una gran cosa. Esta actitud mía no es la que debe asumir todo el mundo. Cada cual debe tener sus criterios y asumir su actitud. Y ser respetuosos con lo que hagan los demás", concluyó.

El profesor Pedro Albert Sánchez, de 67 años, padece cáncer de próstata y fue encarcelado durante unos meses a raíz de la ola represiva que vino después de las protestas del 11 de julio en Cuba, en las que él participó. En diciembre de 2023 lo volvieron a meter en la cárcel cuando un tribunal revocó su libertad limitada (está condenado a cinco años). Durante su última estancia en prisión se negó a usar el uniforme de preso y se puso en huelga de hambre en la 1580, de San Miguel del Padrón. Está reconocido por Amnistía Internacional como un preso de conciencia.