Joven cubano afirma que llegó a EE.UU. para fregar calderos: "En Cuba lo tenía todo"

Un joven cubano lamenta haber llegado a Estados Unidos para "fregar calderos", cuando según él, en "Cuba lo tenía todo": fiesta, carro, mujeres y una vida social activa.

En un video enviado a CiberCuba Yandri, de 25 años, dice que llegó hace un mes por la frontera con México y fue liberado con una I-220A (Orden de Libertad Bajo Palabra). Actualmente vive en Tampa.

Sin embargo, afirma que la vida en Estados Unidos no es como la pintan, pues además de pésimos trabajos disponibles, no hay tiempo para hacer vida social y es difícil conseguir buenos trabajos sin ayuda de algún conocido.

"Mire mi gente le voy a contar la verdad, un tipo que lo tenía todo en Cuba, un tipo que en Cuba vendió su carro y vendió sus prendas para venir al yuma a dar pedal y fregar caldero. La gente dice que coronaste, ¿qué fue lo que coroné? esta es la corona", dice mostrando una bandeja llena de detergente.

"Fregar caldero desde las 4:00 de la tarde. No se dejen engañar más por los manipuladores. Ustedes saben desde cuándo no me doy un trago de ron, ahorita vi una botella de miel y me emocioné pensando que era ron, me volví loco de la asfixia que yo tengo aquí", expresó.

Pide a los cubanos que no dejen que "nadie te haga un cuento", porque si llegas a EE.UU. y "desde el principio nadie te da la luz de nada, eres uno más, esto es lo que hay, fregar caldero", enfatizó.

"De Cuba a aquí, metido en todos los bares de La Habana", en los conciertos del Taiger, "mujeres ni hablar" y ahora después de su jornada laboral debe recorrer 5 kilómetros en una bicicleta para llegar a su casa, explica.

"Y mañana lo mismos, sin vida social, sin nada de nada. En Cuba lo tenía todo y nadie se metía conmigo", afirmó el joven, quien no aclara cómo podía darse esa supuesta "vida de lujos" en un país cada vez más empobrecido y caro.

En declaraciones a nuestra publicación Yandri afirmó que si no se adapta a la vida en EE.UU. no tiene ningún problema en regresar a Cuba.

Su sensación ha sido similar en otros migrantes, no así en la mayoría, que han llegado al país en el contexto de la crisis migratoria cubana, en la cual han llegado a la frontera México-EE.UU. más de medio millón de cubanos en dos años.

En noviembre una migrante cubana afirmó que Estados Unidos es realmente una "pesadilla" porque "hay que trabajar mucho". La mujer, de unos 50 años, reconoció que si bien se puede ganar dinero en este país e ir a los lugares que deseas, ella acaba de trabajar extremadamente cansada.

"La pesadilla americana, no hay vida, aquí no hay vida, hay que trabajar mucho, es constante el estrés, el trabajo, hay que guapear, es fuerte, es fuerte", afirmó en declaraciones al TikToker Dayron Cano.

Sin embargo, la realidad del 90 por ciento de la población cubana habla de familias sumergidas en la miseria, sin alimentos, acceso a servicios sanitarios de calidad, y enfrentando la peor inflación de las últimas décadas. Esto, en un creciente clima de violencia e inseguridad ciudadana y a las puertas de un paquetazo económico que promete agravar la crisis para los cubanos de a pie.

En dos años al menos 533,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de los 11.1 millones de habitantes; eso sin contar las entradas con otros tipos de visado sobre las cuales no hay cifras oficiales disponibles, según reveló AFP tomando como fuente datos oficiales.