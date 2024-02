Roban batidora y ropa del patio de un abogado en La Habana

Un residente en La Habana denunció el robo en su casa de una batidora y varias prendas de ropa suya, de su esposa y su hija, y envió sendos mensajes al ladrón y a la policía.

Manuel Viera, abogado de profesión, relató en su perfil de Facebook que el jueves entraron al patio de su vivienda y le llevaron una batidora que emplea para preparar el batido de entrenar, además de ropa y zapatos que se habían lavado, incluida la que usa él para hacer ejercicios y con la que pasa casi todo el día.

"A ti, ladrón, imagino que te deba resultar muy fácil vivir del trabajo de otros sin trabajar. Generalmente la vida pasa factura por eso. Debo advertirte algo, pobre infeliz, algo que me advirtieron una vez hace muchos años entre tabacos, piedras y cadenas: quien me daña siempre sufre consecuencias, siempre recibe su merecido, es algo que nunca falla. Tengo total certeza de que pagarás por ello y no te odio, es más, te deseo que no sufras más de lo que mereces", alertó.

Manuel, quien suele publicar en Internet fuertes críticas al régimen, por las cuales ha sido citado por la Seguridad del Estado, exigió a la policía que deje de perseguir a quienes critican el sistema y persiga a quienes de verdad hacen daño con sus fechorías.

"Policía, intenta hacer tu trabajo. Invierte menos tiempo en convertir en delincuentes a las personas que no quieren el comunismo y busca medios más efectivos para combatir al verdadero delincuente, ese que hoy en casi total libertad, roba, asalta, hiere y mata", detalló.

Captura de Facebook / Manuel Viera Porelcambio

Por último, envió sus mejores deseos tanto al delincuente como al policía.

"Por más que corras, te escondas, evites... la justicia de la vida siempre te alcanza", concluyó.

La semana pasada, una residente en Ranchuelo, municipio de Villa Clara, denunció indignada los continuos robos que está sufriendo en el patio de su casa.

Ali Valladares, madre de dos niños, relató que desde hace cuatro meses, cuando su esposo salió del país, dos o tres inescrupulosos no han dejado de colarse en su patio y le han llevado gallinas y conejos, y por último le robaron una lámpara.

"Un día van a caer, porque la justicia divina tarde o temprano les llega a todos y el mal que hacen se paga. Sé que hasta van a leer esto. Tuvieron que esperar a que mi esposo no estuviera para meterse en mi patio, porque jamás se habían metido", dijo.

La joven lamentó que ella y sus vecinos son quienes tienen que vigilar la cuadra ante el aumento de delitos, y reveló que incluso tuvo que vender su motorina porque no puede pasarse la noche en vela, ya que debe trabajar y atender a sus hijos.

Esta semana, el joven Manuel Bring Llanes, quien hace más de 15 días sufrió un robo en su domicilio en Granma, denunció la mala investigación policial y pidió a las fuerzas del orden que se pongan a trabajar.

Manuel narró que los ladrones se llevaron su moto, su teléfono celular, la laptop, 5,000 dólares y otras pertenencias.

Pese al tiempo transcurrido, la policía aún no tiene ninguna pista para atrapar a los ladrones, ningún sospechoso y le han pedido a la víctima que "espere a ver qué pasa".

"Tengo que seguir esperando por unas huellas que tomaron. Esto pasó en Manzanillo, las huellas las procesan en Bayamo. En mi caso no pudieron llevar al binomio canino porque dicen que el perro estaba enfermo. Supuestamente hay un solo perro en la policía", comentó.

Manuel se siente indignado por el maltrato de los oficiales, la falta de información y la poca profesionalidad de los policías.

"No sé qué están haciendo, si es que no trabajan, si están confabulados con los ladrones... Porque ellos tienen una base de datos con las huellas del carné de identidad", dijo el joven.

La policía le ha pedido a la víctima que "si se entera de algo se los diga".