Abogado y activista Manuel Viera decide descansar por un tiempo luego de interrogatorio en Villa Marista

Manuel Viera Foto © Facebook Manuel Viera

El abogado Manuel Viera, popular en redes sociales por sus comentarios y críticas al gobierno cubano, anunció este jueves que descansaría por un tiempo porque los últimos meses habían sido muy largos.

"He pasado dos horas impartiendo una conferencia gratuita de economía política y teoría sociopolítica. Mucha espera... ¡Muchísima espera! Salí aún más convencido de que todos tenemos derecho a pensar y que Cuba no será feliz hasta que no se produzcan cambios sociales, estructurales, políticos y económicos muy profundos...", declaró en su perfil personal de Facebook tras salir de un interrogatorio con la Seguridad del Estado en Villa Marista, en La Habana,

Viera había denunciado el miércoles que la Seguridad del Estado le había citado para presentarse en Villa Marista al día siguiente.

“Hago responsables de lo que me acontezca a esos que, aun sin haber cometido jamás un delito, me convocan a una entrevista ante la Seguridad de Estado. De sucederme algo hago responsables también a quienes me convocan del bienestar de mi familia que hoy depende del salario que traigo cada mes para poder subsistir en este inflacionado país", sostuvo entonces.

Al parecer, la razón por la cual le citaron fue una carta pública que dirigió al presidente Miguel Díaz-Canel en septiembre de este años en la cual le cuestionó la crisis económica que vive el país y compartió su frustración por no haber logrado encontrar unas botas ortopédicas que necesita su hija de dos años para corregirle un problema.

"No hay materiales desde hace casi dos años y los trabajadores están haciendo pesquisas en la calle, mientras los niños cubanos ven crecer sus huesos cada día sin esperanzas de enderezarlos", afirmó el padre en su carta, donde también llamó al presidente "führer cubano" y "maldito pinocho paranoico".

En esta ocasión, a pesar de advertir que se tomará un descanso, no perdió oportunidad para continuar manifestando su inconformidad con el actual estado de cosas en la isla.

"Cuba jamás progresará mientras quienes deben hacerlo no aprendan a admitir errores, respeten la pluralidad de ideas políticas en igualdad de derechos, mientras no se trate de vincular cualquier ideología diferente al socialismo con tendencias vinculadas al mercenarismo y la violencia y mientras las autoridades no entiendan que en el enfrentamiento frontal entre cubanos no encontrarán la solución al momento convulso que vivimos sino todo lo contrario. Pensar diferente no es delito... Todos tenemos iguales derechos porque todos somos igualmente humano", resaltó.