¡A bailar! Jacob Forever estrena el videoclip de "La dueña de to' esto"

¡Jacob Forever está de estreno! El cantante cubano empieza febrero con un nuevo tema perfecto para animar el fin de semana. Bajo el título de "La dueña de to' esto", el lanzamiento de El Inmortal aterriza en todas las plataformas digitales dispuesto a arrasar y conquistar a todos sus fans.

"La dueña de to' esto" llega con un videoclip donde El Inmortal es el absoluto protagonista. "¿Cómo te tengo que explicar? Que to esto es tuyo no lo pienses más, te lo he dado todo", canta el reguetonero cubano en este tema.

Sus fans reaccionaron al estreno con comentarios de alegría y felicitaciones para el cantante cubano, que trae ritmos pegadizos y bailables para poner a todos a bailar.

"Wuaooooo que ricoooooo! Esto va a explotar las redes, caballero", "Éxito garantizado", "Esto será un éxito", "Te quedó rico el tema" o "Duro, bendiciones", le comentaron en YouTube, donde "La dueña de to' esto" está sumando reproducciones.