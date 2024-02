Niño roba paquete de Amazon acompañado de su madre en Miami

Un niño de corta edad fue captado por una cámara de seguridad mientras robaba un paquete de Amazon acompañado de su madre.

Los hechos sucedieron el pasado lunes en una casa de Miami. Una cámara de seguridad captó el momento en que el menor, de aproximadamente cinco años de edad, se acercó hasta la puerta de la vivienda y sustrajo un paquete dejado por la empresa de comercio electrónico.

Al parecer, la madre instigó al pequeño a actuar, y ahora la policía de Miami intenta localizarla. Según América TeVe, las autoridades policiales identifican a ambos como “los piratas del porche”.

“Nosotros queremos y necesitamos la ayuda del público en identificar, no al niño, sino en identificar al adulto que le dijo a este niño que cometiera ese crimen. El niño no va a tener cargo, el niño no va a ser culpable de nada, simplemente estamos tratando de determinar quién es la persona que le está diciendo a este niño que comete los crímenes”, declaró a ese medio el portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega.

Según las autoridades, se sospecha que la mujer y el menor de edad están cometiendo desfalcos como este en varios lugares de la ciudad.

Los robos de paquetes dejados en residencias por empresas de mensajería parecen estar multiplicándose en Miami.

En días recientes, un insólito video mostró el momento en que un repartidor de Amazon dejaba un paquete junto a la puerta de una vivienda. El sujeto regresó después para llevarse otro bulto que estaba en la puerta de otro apartamento de la misma planta.

En las imágenes -grabadas por una cámara de vigilancia de la casa que sufrió el robo- se ve cómo el repartidor llega, deja un paquete junto a un apartamento, tira una foto como confirmación de la entrega y aparentemente se va.

Sin embargo, transcurrido un lapso de tiempo, el sujeto regresó al lugar vistiendo pulóver y usando gafas de sol, y se llevó entonces el paquete de la otra vivienda.

A finales de enero, un hombre y una mujer fueron arrestados en Miami acusados de robar el correo de varias casas de Sunset Drive. Los detenidos fueron identificados como Miguel Hernández Sánchez, de 30 años, y Dafne María Roldán, de 29.

Días antes, un cubano fue sorprendido por un chofer mientras caminaba por una zona residencial de Miami y, presuntamente, intentaba robar en los buzones de la zona.